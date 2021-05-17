京東物流今起招股 28日港股上市

京東集團分拆的京東物流17日在港交所發布多件公告，表示即日起至21日招股，集資額達港幣264.13億元（約新台幣967億元）；每股招股價介於港幣39.36元至43.36元（約新台幣144元至159元），每手100股，入場費港幣4,379.69元（新台幣1.6元）；預計5月28日上市。

華爾街見聞報報導，京東物流集資34億美元（港幣264.13億元）的規模，帶京東物流將是該市今年第二大IPO，僅次於快手2月的62億美元上市交易。

公告指出，這次計劃發售約6.09億股，其中3%作公開發售，國際發售佔97%。

公告表示，集資所得款項淨額中，約55%用於升級和擴展物流網路；約20%用於開發與供應鏈解決方案和物流服務相關的先進技術；約15%用於擴展解決方案的廣度與深度；約10%用於一般公司用途及滿足營運資金需求。

京東物流引入的基石投資者包括軟銀願景基金、淡馬錫、Tiger Global、中國國有企業結構調整基金及中國誠通投資、黑石、Matthews Funds及Oaktree，總認購金額約港幣118.82億元。

京東物流招股書顯示，京東物流始建於2007年，十年後成為京東旗下獨立子公司。截至2020年底，在大陸營運900多個倉庫。

2018、2019及2020年，京東物流營收分別為人民幣379億、498億和734億。2021年第1季收入人民幣224億元，年增64.1%。

一體化供應鏈收入是京東物流營收的主要構成，2020年，京東物流一體化供應鏈收入占總收入的比重達到75.8%。京東物流外部客戶收入占比為46.6%。