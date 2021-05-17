從投行看大陸／銀行反洗錢工作影響台商資金調度分析

大陸銀行落實反洗錢工作對台商在大陸資金調度會造成一定的影響。

由於必須執行反洗錢作業程序，造成大陸銀行嚴格落實強化客戶身份識別和交易監測，造成大陸台商在開立銀行帳戶或是資金調度上一定程度的不便。

自從人民銀行取消企業銀行帳戶許可，由銀行獨立承擔帳戶管理責任後，台商在大陸開立公司結算帳戶時，會發現銀行對新開帳戶的審查異常嚴格，甚至會採取延長開戶審核期限的作法，並要求補充資料，這都是因為銀行落實反洗錢要求，不得不採取的強化客戶盡職調查措施，實務中甚至出現台商因某些原因被認定為洗錢高風險客戶，遭到拒絕開戶的情況。

台商應該先瞭解大陸銀行對企業新開帳戶的審核重點，首先是開戶證明文件應確保真實和完整；其次是確保開戶意願的真實性，大陸銀行多採取面對面、視頻等方式，向法人代表或負責人核實企業開戶意願，銀行還會對公司帳戶的經營地址進行現場核實，所以不能以虛假地址或其他的地址進行開戶。

分析後可以發現，大陸銀行對企業帳戶往來資金的監測重點，大多出現在以下幾方面，台商應盡可能避免這些情況，才不會讓自己的資金調度產生問題：

1、現金存取

其實銀行並不歡迎現金存取業務，人民銀行對現金存取也進行管控，首先是對人民幣5萬元以上、外幣等值1萬美元以上的現金存取業務，要求銀行負有大額交易報告義務。同時在銀發〔2020〕105號文《中國人民銀行關於開展大額現金管理試點的通知》中，要求河北、深圳、浙江分別針對個人對私帳戶單筆或多筆，累計超過人民幣10萬元、20萬元、30萬元以上，及對公帳戶50萬以上的大額現金存取，落實「who/when/where/why/how」五項溯源政策，銀行甚至被要求做到記錄人民幣現鈔上的冠字號碼。如果台商在經營中存在頻繁大額存取現金，就要準備好隨時向銀行解釋現金存取的合理性。

2、帳戶使用中避免被銀行提報可疑交易

台商須注意銀行帳戶避免接收敏感國家（地區），或被制裁國家（地區）及被歐盟列入避稅黑名單國家（地區）的資金，否則很容易因交易對方處於這些洗錢高風險區域，導致大陸銀行將自己的帳戶提報為可疑交易對象。

3、減少「公轉私」或「私轉公」轉帳行為

「公轉私」是指從公司帳戶將資金轉到私人帳戶，這可能涉及POS機套現、偷逃稅款、地下錢莊轉移資金、企業惡意逃避債務等可疑交易；而從私人帳戶將資金轉進公司帳戶的「私轉公」，則可能涉及非法集資、電信詐騙、網賭、虛開增值稅發票等違法行為。

4、定期整理企業帳戶

台商對那些長期不動帳戶，要避免突然啟用就發生頻繁或大額資金進出，因為從在大陸銀行角度來看，這是一種洗錢的可疑信號，有可能成為觸發洗錢風險等級調整的事件。

最後，異地企業開戶也是銀行日常排查洗錢風險的重點工作，最擔心同一法人代表開立多個對公帳戶，台商如果有多家關聯企業，在地址、聯繫電話、代理人、法定代表人上存在「四同」現象，就應該主動向大陸銀行說明原因，法定代表人能面簽最好，就能避免被銀行視為具有高風險客戶的特徵。

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