5好5不缺 上海力拚新技術試驗場

「好項目不缺土地，好產業不缺空間，好應用不缺場景，好創意不缺人才，好團隊不缺資源，我們（上海）全力以赴為做好服務。」上海市副市長吳清15日出席第二屆上海創新創業青年50人論壇時表示，上海要提升全要素保障，著力做好「五好五不缺」，把上海變成新技術的試驗場，讓創業者在此扎根發展。

中新社報導，以「闖上海創巔峰—聚創新力量，創數字城市」為主題的第二屆上海創新創業青年50人論壇，15日在上海舉行。吳清在致詞時說，上海官方重視創新創業，也重視數字化轉型。

他表示，上海今年第一個工作日就率先打響了城市「數字化轉型」的發令槍。這項改革是構築未來發展戰略新優勢，打造中心節點戰略鏈接的重大機遇和必然選擇。而在做中心節點戰略鏈接過程當中，上海要把頂層設計與重點推進結合起來，拓展深化數字化場景應用，著力推進經濟、生活和治理方面的數字化轉型。

吳清指出，上海要加快數據場景開放，進一步推動生產製造、科技研發、金融服務、商貿流通等各個方面、各個領域的數字化轉型。全面助力「五個中心建設」、「五型經濟」的發展，以及中心城區發展和五個新城建設。

他表示，經濟數字化轉型重在高質量，重點是圍繞數字產業化和產業數字化，通過打造一批特色鮮明、功能錯位、相對集聚的數字化產業生態園和在線新經濟的生態園。

下一步上海還要進一步推進全市經濟的數字化發展。生活數字化轉型重在高品質，主要是切實提升市民感受度，通過市場和政府雙發力，面向醫療、教育、文旅、出行等生活場景重點打造11個應用標竿。