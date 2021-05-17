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陳正文當選天津台協會長

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

天津市台灣同胞投資企業協會（天津台協）15日舉行第十一屆會員大會暨理監事就職典禮，南僑食品集團董事長陳正文當選天津台協第十一屆會長，天津勝達壹零壹文創市場管理有限公司董事長戴永清當選監事長。

中新社報導，天津市委常委、市委統戰部部長冀國強，大陸國務院台辦經濟局局長張世宏，大陸全國台企聯會長李政宏等出席當天的相關活動。

冀國強會見了新當選的天津台協第十一屆理監事會成員和來津出席會議的台灣嘉賓代表。他充分肯定上屆台協的工作成績。希望新一屆市台協按照中共總書記習近平講話精神和最近考察福建時提出的「以通促融、以惠促融、以情促融」重要要求，繼續秉承「兩岸一家親」理念，帶領台商台企積極行動，用好政策紅利，為促進津台經濟文化交流和探索兩岸融合發展新路多做工作。

就職典禮上，陳正文表示，任期內將帶領新一屆天津台協繼續堅持「務實創新服務」的理念，發揮台協凝聚台商、服務台企的天然優勢，為促進兩岸融合發展做出貢獻。

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