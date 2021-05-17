湖南為台青 搭建招聘分享會

「逐夢未來．擁抱湘江」台灣青年招聘會暨台灣青年來湘就學就業創業政策分享會，5月14日在湖南長沙舉行。本次分享會旨在為台灣青年在湖南就學就業創業搭建平台、創造條件、提供機會。

活動屬公益性質，吸引了在湖南台企、陸企60餘家，台青、台生100餘人，暨南大學、中山大學等其他省市高校台生30餘人參加，台灣台東縣同步設立分會場，40餘名青年線上全程參與。

會上，湖南省人力資源和社會保障廳、省青年聯合會代表介紹了湖南省創業扶持政策及就業服務、實習計畫等相關情況，中南大學負責人介紹了湖南省招生情況。主辦方還將在湖南台青實習創業就業情況和可能涉及到的政策，製作成動漫和展板，以便參會人員參觀了解。

來自廣州台灣青年之家的台青代表鄭伊庭，以「台灣青年面對大陸市場應有的態度」為題，分享了他對於台青來大陸發展的前景和自己在大陸發展的經歷。現場參會台青、台生分享了自己在湖南求學就業的經歷，希望台灣青年們都能來瞭解湖南、走進湖南。活動還設定了線上交流環節。來自台東分會場的青年，線上提出了許多關於到湖南就業創業的問題，主辦方代表們進行了現場答疑和回應。

參加此次活動的有湖南大學、湖南師範大學、湘潭大學、湖南科技大學、湖南中醫藥大學、廣東台灣青年就業驛站、廣州台灣青年之家等高校和團體。