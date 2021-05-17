聽新聞
test
0:00 / 0:00

廣東體育產業總規模 占陸五分之一

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

5月15日至17日，第五屆廣東體育產業發展論壇在廣州從化區舉辦。在16日上午的主論壇上，廣東省體育局副局長林瑛發布「2020年廣東省體育產業報告」，該份報告顯示，廣東體育產業總規模達5403億元（人民幣，下同），占比接近中國大陸的1/5。

中新社報導，該報告顯示，經調查統計，2019年廣東體育產業總規模達到5403億元，同比增速為9.99%；體育產業增加值1884億元，同比增速達13.84%，占GDP比重達1.75%，體育產業總規模、增加值、GDP占比等主要數據位居中國大陸第一，總規模占比近中國大陸的1/5。

2020年受新冠疫情影響，廣東體育產業與其他行業一樣受到較大衝擊，為準確把握產業發展動態與趨勢，廣東省體育局對2020年廣東產業數據進行抽樣調查測算。從數據看出，2020年廣東省體育產業總產出（總規模）為5149.94億元，增加值為1743.2億元，總產出與增加值較2019年分別下降4.68%和7.47%。「這是在受疫情影響停擺半年情況下的數據，隨著經濟環境向好，體育產業逐步復甦，部分企業在2020年下半年已恢復到疫情前水平。」林瑛表示。

廣東省體育局局長王禹平出席論壇並致詞表示，廣東體育產業未來將深入推進供給側改革，發揮企業、中介機構和社會組織的服務、指導功能，給民眾提供更多、更好的產品。

體育 廣東 疫情

延伸閱讀

陸再現本土病例 新華社：速接種疫苗，勿起大早趕晚集

遼寧疫情升溫 陸衛健委派工作組赴當地指導防控

大陸昨新增本土確診4例 均在遼寧

荔枝產業大會 廣東茂名舉辦

相關新聞

新能源將成陸南方五省第一大電源

中國南方電網公司5月15日在廣州發布「白皮書」，其中提出，2021至2025年，中國大陸南方五省區全社會最大負荷年均增長...

湖南為台青 搭建招聘分享會

「逐夢未來．擁抱湘江」台灣青年招聘會暨台灣青年來湘就學就業創業政策分享會，5月14日在湖南長沙舉行。本次分享會旨在為台灣...

台青上虞創業 分享鐵板燒美味

「我想把鐵板美味分享給更多的人，讓更多人感受到鐵板燒的神奇和美味。」浙江省紹興市上虞區城北有一家「龍客創意鐵板燒」餐廳，...

築夢溫州 台青人才對接

第七屆「築夢溫州，創業創新」台灣青年實習就業人才對接會15日下午在北京和溫州同步舉行，現場對接工作和實習崗位。

陳正文當選天津台協會長

天津市台灣同胞投資企業協會（天津台協）15日舉行第十一屆會員大會暨理監事就職典禮，南僑食品集團董事長陳正文當選天津台協第...

5好5不缺 上海力拚新技術試驗場

「好項目不缺土地，好產業不缺空間，好應用不缺場景，好創意不缺人才，好團隊不缺資源，我們（上海）全力以赴為做好服務。」上海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。