廣東體育產業總規模 占陸五分之一

5月15日至17日，第五屆廣東體育產業發展論壇在廣州從化區舉辦。在16日上午的主論壇上，廣東省體育局副局長林瑛發布「2020年廣東省體育產業報告」，該份報告顯示，廣東體育產業總規模達5403億元（人民幣，下同），占比接近中國大陸的1/5。

中新社報導，該報告顯示，經調查統計，2019年廣東體育產業總規模達到5403億元，同比增速為9.99%；體育產業增加值1884億元，同比增速達13.84%，占GDP比重達1.75%，體育產業總規模、增加值、GDP占比等主要數據位居中國大陸第一，總規模占比近中國大陸的1/5。

2020年受新冠疫情影響，廣東體育產業與其他行業一樣受到較大衝擊，為準確把握產業發展動態與趨勢，廣東省體育局對2020年廣東產業數據進行抽樣調查測算。從數據看出，2020年廣東省體育產業總產出（總規模）為5149.94億元，增加值為1743.2億元，總產出與增加值較2019年分別下降4.68%和7.47%。「這是在受疫情影響停擺半年情況下的數據，隨著經濟環境向好，體育產業逐步復甦，部分企業在2020年下半年已恢復到疫情前水平。」林瑛表示。

廣東省體育局局長王禹平出席論壇並致詞表示，廣東體育產業未來將深入推進供給側改革，發揮企業、中介機構和社會組織的服務、指導功能，給民眾提供更多、更好的產品。