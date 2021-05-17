築夢溫州 台青人才對接

第七屆「築夢溫州，創業創新」台灣青年實習就業人才對接會15日下午在北京和溫州同步舉行，現場對接工作和實習崗位。

新華社報導，本次活動採用線下現場推介與線上遠程連線對接的方式舉行，共有52家企事業單位參會，提供就業崗位1500個和實習崗位300餘個。溫州商學院、溫州醫科大學、奔騰激光（溫州）有限公司、浙江光大電子科技有限公司等參會單位，現場與參會台生進行了對接。

「台灣是我出生的地方，溫州是我實現夢想的地方。」在溫州工作生活9年，浙江工貿職業技術學院教師鍾振忠不僅申請了專利，發表了論文，指導學生參與了創新創業項目，還開辦了兒童科普知識培訓班。他說，台灣青年可以根據自己的特長選擇合適的企業和崗位，並且和創業就業服務中心保持溝通。「踏出一步來溫發展，相信未來不可限量。」

活動現場，參會台青從薪資待遇、勞動保障、發展晉升渠道、生活情況等角度，向企業代表發問。海通證券代表在回答中表示，兩岸青年是一家人，歡迎台青先到溫州體驗，企業會根據學生興趣提供相應崗位。溫州肯恩大學代表則建議有意報考該校建築學院的學生提前準備作品集，供評委評議。

「築夢溫州，創業創新」活動自2015年以來已舉辦六屆，累計組織溫州300多家企事業單位參會，提供2000多個優質就業崗位，900多名台灣碩士博士青年學生對接崗位。

曾在溫州和平國際醫院進行暑期實習的台灣學生曾姓同學說，實習期間不僅增長了專業知識，也對溫州的各方面發展情況和惠台利民政策有了更深的體會。