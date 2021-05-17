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新能源將成陸南方五省第一大電源

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
中核集團2021年1月30日宣布，全球第一台「華龍一號」核電機組福建福清核電5號機組已完成滿功率連續運行考核，投入商業運行。圖為中核集團福清核電有限公司核電機組外景。（ 新華社）
中核集團2021年1月30日宣布，全球第一台「華龍一號」核電機組福建福清核電5號機組已完成滿功率連續運行考核，投入商業運行。圖為中核集團福清核電有限公司核電機組外景。（ 新華社）

中國南方電網公司5月15日在廣州發布「白皮書」，其中提出，2021至2025年，中國大陸南方五省區全社會最大負荷年均增長率將不低於6.5%；新能源將成為五省區第一大電源。

中新社報導，該份「南方電網公司建設新型電力系統行動方案（2021-2030年）白皮書」，解構了廣東、廣西、雲南、貴州、海南等南方五省區以及港澳地區用能規劃，新能源大規模應用已然大趨所勢。目前，該區域電網非化石能源裝機、電量占比連續五年超過50%，已位居世界前列。

 根據「白皮書」，至2025年，中國大陸南方五省區非化石能源占比達到60%以上；2030年，達到65%以上。其中，新能源裝機達到2.5億千瓦以上，成為第一大電源。按照計畫，至了2025年，中國南方電網可實現新增2400萬千瓦以上陸上風電、2000萬千瓦以上海上風電、5600萬千瓦以上光伏接入。

南方電網公司預測，「十四五」（2021-2025年）、「十五五」（2026至2030）期間，大陸南方五省區全社會最大負荷年均增長率分別不低於6.5%、3.5%，為此將推動水電、核電、調峰氣電等多能互補電源。在此期間，該公司將分別投產500萬千瓦和1500萬千瓦抽水蓄能，分別投產2000萬千瓦新型儲能，並推動火電改造，合理布局調峰氣電，提升系統調節能力。

此外，通過市場化需求側響應交易模式進行引導，至2030年，南方電網將實現全網削減5%以上尖峰負荷。

值得一提的是，南方電網還將在粵港澳大灣區、海南自貿港等重點區域推廣港口岸電、空港陸電、油機改電技術；在交通領域推進以電代油；在工業、建築等領域提高電加熱設備的應用比例，推動大陸南方五省區電能占終端能源消費比重從2020年的32%提升至2030年的38%以上。

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