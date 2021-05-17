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台青上虞創業 分享鐵板燒美味

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

「我想把鐵板美味分享給更多的人，讓更多人感受到鐵板燒的神奇和美味。」浙江省紹興市上虞區城北有一家「龍客創意鐵板燒」餐廳，台灣青年黃朧毅每天在鐵板台前忙碌。從台灣到上虞創業開店，他的想法很簡單，就是要讓大陸的「吃貨」們瞭解和品味真正的鐵板燒。

中新社報導，黃朧毅從小愛好廚藝，投身餐飲行業已有28年。1993年，黃朧毅開始學習歐式自助餐、法國菜、日本料理、鐵板燒等餐飲領域知識和技能。學習眾多烹飪方式後，他將鐵板燒事業視為自己的追求目標。

他先後在台灣知名酒店、餐廳擔任主厨，並在台灣創業開鐵板燒餐廳。發現大陸廣闊的市場機遇後，2020年黃朧毅選擇「登陸」上虞，希望能為大陸「吃貨」們帶來地道的鐵板料理。

美食，總能架起人與人之間溝通的橋梁。在黃朧毅看來，鐵板燒是一種用餐者與美食創造者可以面對面交流的烹飪方式，最大限度地滿足顧客需求。

平日裡，黃朧毅就站在鐵板工作台前，用最少的調料、最好的食材，力求展現出最精緻的美食和最佳的味道。「任何食材放在我的面前，我都能通過鐵板燒的方式把它做成美食。」談及鐵板燒，黃朧毅總是非常自信，他說就算是一份鐵板炒飯也有獨特的品質。

黃朧毅的鐵板料理餐廳地處城市核心區域，門店不大卻很精緻，每天會迎來一批批本地和外地顧客。黃朧毅認為，中國大陸市場很廣，也是創新創業熱土，選擇上虞「試水」鐵板燒，更是看中了這座城市的發展潛力。

上虞區地處長三角南翼、杭州灣南岸，2019年入選「中國百強區」榜單。據上虞區台商聯誼會會長鄭建志表示，上虞與台灣地緣相近、人緣相通，目前約50位台商在該區不同領域就業創業。

「黃朧毅是一位有能力、有想法的台灣青年，相信他能利用獨特的鐵板料理，為大陸食客們帶來不一樣的美味體驗，」鄭建志談到，美味不分地域，作為一種溝通交流的紐帶，有助於推動兩岸民間交流交往。

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