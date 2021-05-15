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陸推「農林22條」 台商圈：雷聲大雨點小

聯合報 / 記者蔡敏姿／台北即時報導
大陸國台辦日前宣布對台「農林22條」在四川、福建、浙江等地不斷落實中。新華網
大陸國台辦日前宣布對台「農林22條」在四川、福建、浙江等地不斷落實中。新華網

大陸國台辦日前宣布對台「農林22條」在四川、福建、浙江、山東等地不斷落實中。但台商圈普遍對此政策的反應度不高，認為內容過於籠統，加上疫情期間，台商多數處於觀望態勢中。

一位在華南從事農林產品領域逾十年的台商表示，在頒布22條之前，大陸全國農業用土地拆房雷厲風行，如佛山農業用的辦公場所幾乎被拆得精光。如今又說這些土地可以使用，按照原本面積的70%至80%來搭建農業用場域，政策反覆。

這位台商稱，22條政策太籠統，之前有請省台辦執行部門舉辦說明會，來談具體細則內容，但遲遲未有回應。有台商去找當地窗口辦理申請手續，卻遭推諉或拖延，地方官員都不敢擔責。

台商圈對這項政策的反應度普遍不高，一來是台商在大陸多經營電子零售、製造、服務業居多，投資農業的占比低；二來，疫情因素衝擊下，大環境經營不易，上述的產業經營獲利不如以往，若要台商重新去投入農業產業，普遍意願度低，多數處於觀望態勢中。

雖然大陸官方喊出歡迎台商來申請農業融資，但雷聲大雨點小，另一位從事苗木花卉的台商稱，各地方標準不一，如廣西確實有補助並大力推廣，彈性授權給當地去落實。三四線城市有意積極發展現代農業，但一線城市的政策落實空間就不大。

其中，第22條支持台灣同胞、台資企業與供銷合作社系統農產品經營企業、協會合作，推介、銷售優質農產品。台商說，台灣的合作社概念跟大陸不一樣，台灣主要在產銷協調、技術交流、人員培訓等領域強化，如協會組織互助。

大陸的合作社是要像公司一樣經營，需要出錢、有帳本，假設種蓮霧的就一起從事加工、通路、生產，視各方出錢比率不同，利潤分配也不同，企業化經營。「以前只有大陸本地人才能成立合作社，台商是參與投資角色。如今，22條新規並沒有說明細則，台商可以獨資成立嗎？運作模式等都不清楚。」

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