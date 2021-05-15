陸國產疫苗增至6款 深圳康泰疫苗納入緊急使用

大陸深圳康泰生物製品股份有限公司昨發佈公告表示，該公司研發的新型冠狀病毒滅活疫苗已獲批在大陸緊急使用。目前，在大陸投用的國產疫苗增加到6款。

據陸媒綜合報導，康泰生物啟動開展新型冠狀病毒滅活疫苗三期臨床試驗相關工作。據康泰生物介紹，這是廣東省第1個獲批緊急使用的新冠疫苗。

康泰生物今年4月在耶魯大學、冷泉港實驗室、英國醫學雜誌聯合運營的Medrxiv平台及「中華醫學雜誌」發表的相關研究論文顯示，康泰生物新冠滅活疫苗一、二期臨床試驗中0至28天免疫程序疫苗組的活病毒中和抗體幾何平均滴度（GMT）為131.7，為康復者血清中和抗體GMT49.7的2.65倍，並無3級及以上不良事件發生。

康泰生物表示，新冠滅活疫苗研發和產業化工作進展順利，位於深圳市南山區的配套生產車間已經完成建設並全面投入生產。