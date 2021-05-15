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深圳將建全球最長「超級光網路」傳輸速度快千倍

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
深圳未來將蓋一條世界上最長、容量最大、橫跨陸海180公里的「粵港澳大灣區超級光網路」。深圳新聞網
深圳未來將蓋一條世界上最長、容量最大、橫跨陸海180公里的「粵港澳大灣區超級光網路」。深圳新聞網

深圳未來將蓋一條世界上最長、容量最大、橫跨陸海180公里的「粵港澳大灣區超級光網路」，這是大陸國家重點研發計畫「寬頻通信與新型網路應用示範」項目，簡稱6NT，其傳輸速度將快1000倍以上。

深圳新聞網報導，6NT（即6 new testbeds）項目主要解決兩個問題，一是數據傳輸量大，傳輸速度如何提升的問題；二是網路如何支持各種各樣的應用，除了滿足現有消費互聯網中人對網路的要求，還要滿足機器對機器之間更為嚴格苛刻的要求。

人類到現在為止還是以光纖傳輸為主要手段，因此如何把光纖的速度能夠提升到大數據時代、人工智能時代所需要的戰略速度，這就是超級光網路當中要研究的東西。

大灣區超級光網路所用的技術就是大陸自主、世界領先的空分復用光纖光纜技術。大陸工程院院士鄔江興解釋，這條光網路陸地長160公里，外伶仃洋海底長20公里，目前世界上採用同類技術最長的是10公里長度。這是6NT項目中一個巨大亮點。

它的傳輸速度要比現有網路傳輸速度高三個數量級以上，也就是1000倍以上。另一個超級在於巨大的數據量。以往數據傳輸要麼速度慢，要麽在於承載不了大量數據。

而「粵港澳大灣區超級光網路」連接廣州超算中心和深圳超算中心，兩邊需要傳輸數據量很可能是一個龐大的數字，有了這條高速網路，以往需要幾天幾十天的時間成本會縮短到小時甚至分鐘。

6NT由大陸國家「十三五」時期重點專項，由大陸科技部和廣東省聯動機制設立，攜手中山大學、廣東工業大學、南方科技大學、中國電信、中興通訊、比亞迪等20家單位聯合研究「寬頻通信與新型網路應用示範」，緊扣領域科技創新脈搏，包括粵港澳大灣區超級光網路。

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