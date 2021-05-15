陸證監會：加快推動具有中國特色的證券執法機制

大陸證監會副主席閻慶民15日表示，監會正會同立法司法機關，加快推動健全有中國特色的證券執法司法體制機制。

中新經緯報導，證監會網站披露，閻慶民是在全國投資者保護宣傳日活動上，做上述表示。他指出，大陸資本市場擁有全球規模最大、交易最活躍的投資者群體，截至目前，A股投資者數量已超過1.8億。

閻慶民透露，證監會正會同立法司法機關等方面，加快推動健全有中國特色的證券執法司法體制機制，這有利於進一步提升資本市場治理效能，夯實更好保護投資者合法權益的法治基礎。

閻慶民指出，下一步，證監會將堅持把尊重投資者、敬畏投資者、保護投資者作為監管的主題主線，進一步強化「大投保」理念，積極構建公開公平公正的市場環境。他舉例稱，在世界銀行發布的《全球營商環境報告2020》中，大陸保護中小投資者指標連續兩年大幅提升，從119名提升至28名。

閻慶民還表示，證監會將大力推動提高上市公司品質，繼續引導上市公司透過現金分紅、股份回購等方式切實回報投資者，去年上市公司分紅金額創歷史新高。並堅持「零容忍」打擊各類證券違法違規亂象，持續優化市場生態，增強投資者信任和信心。