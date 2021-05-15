大陸駐溫哥華總領館遭人吐口水並破壞門牌

加拿大溫哥華警方當地時間14日宣布，對兩名在大陸駐溫哥華總領館外牆和門牌上進行潑灑和破壞的男子進行追捕。

央視報導，第一起事件發生在3月22日。監控錄影顯示，一個嫌疑人開著一輛深色的福特牌汽車在總領館外停下，此人下車後，走到總領館的門牌前，對著門牌吐口水，然後向門牌上潑灑他所攜帶杯子裡某種未知的白色物質。不僅如此，他還用錘子試圖破壞門牌。

警方認為，此人應該有70多歲。除了破壞門牌，警方還發現他蓄意駕車阻擋從總領館開出來的一輛車，然後朝車上吐口水。

警方對此人的描述是，身材偏瘦，白色頭髮，上衣、褲子和鞋子都是深色的，帶著一頂深色棒球帽。

兩個星期後，當地時間4月4日下午3點左右，大陸駐溫哥華總領館再次發生類似事件。監控錄影顯示，一名三、四十歲的男子在總領館門牌上惡意塗鴉後很快離開。

警方描述此人身材偏胖，穿深色褲子、鞋子和灰色帶帽衫，衣服前襟上有蝙蝠俠的圖案。

警方已對這兩名男子進行追捕，他們被控有惡意行為。