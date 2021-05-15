聽新聞
test
0:00 / 0:00

中芯：與美溝通 拚解除制裁

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導

美中關係緊張，去年美國對大陸企業經濟制裁，除了小米「涉軍黑名單」還有華為、海康威視、中芯國際等35家企業。不過，小米上訴成功，日前從黑名單中移除。對此，中芯國際昨（14）日回應，公司持續在溝通，並達成一些共識。

澎湃新聞報導，中芯國際CEO趙海軍昨日主持業績電話會議，有分析師提問小米被美國國防部移出黑名單，中芯國際是否也會採取類似程序。

趙海軍表示，公司一直在跟美方政府部門和公司的律所在溝通這些事情，但溝通細節不便透露，公司已經與供應商和國外政府達成一些共識。一方面走流程，把事情做好；一方面保持溝通增加交流，按照合規去做事情。

中芯國際昨日在A股股價上漲0.07%，收人民幣55.86元。不過，在港股市場下跌0.21%，收港幣23.75元。

回顧美方制裁中資，今年1月，川普在卸任的前一周，發布加重對陸企經濟制裁政策，包括將小米在內的九家公司「拉黑」，相比對華為、中芯國際還是有區別的，更多是限制美國公司對小米投資，並要求現在已經投資的企業在2021年11月11日前撤出。至於晶片產品等，小米還是可以從美國企業購買，不受限制。

不過，限制小米中有一個理由是小米集團總裁雷軍，曾在2019年受到大陸政府的表彰。對此當然不服，1月29日，小米在美國哥倫比亞特區地方法院提告美國國防部和美國財政部，要求對方撤銷這個黑名單。數月博弈後，小米獲得成功。

市場稱，小米產品除了手機，覆蓋絕大部分的電子設備，但就核心技術而言仍無法和一線企業相比，不足以夠成威脅。反觀，中芯國際、華為等，不論在產業規模、技術層面都是大陸先鋒部隊代表，想要比照小米一樣被美國「放過一馬」，恐怕不是件容易的事。

中芯 黑名單 海軍

延伸閱讀

中芯國際：0.15微米和40奈米缺口最大 優先給老客戶

輕量旗艦小米11 Lite 5G 小米智慧顯示器P1系列55型、50型同步登台

小米推新TV 供應鏈受惠

柑橘黃、薄荷綠都美！「小米11 Lite 5G」手感輕盈又搶眼

相關新聞

陸數位經濟規模 衝破81兆

大陸社科院昨（14）日發布藍皮書，測算2020年大陸數位經濟增加值規模超過人民幣19兆元（約新台幣81.7兆元），占GD...

陸官方嚴管 黑色系期貨嚇跌

受到上海市、河北省唐山市相關部門約談鋼鐵生產企業影響，中國大陸「黑色系」商品期貨昨（14）日暴跌，以鐵礦石、煤炭為代表的...

兩岸人物／林小海 把職業變事業

大潤發和歐尚母公司高鑫零售日前宣布，66歲的黃明端退出高鑫零售CEO，由林小海接任，林小海5月11日在電話會上指出，大潤...

兩岸人物／余建軍 耳朵經濟先鋒

大陸最大的線上音訊平台、由騰訊投資支持的喜馬拉雅於美東時間4月30日在美國申請首次公開發行（IPO），聯合創辦人兼聯席C...

香江風情／泡泡難吹起 經濟未復甦

香港人出港透透氣的幻想，又一次破滅，香港跟新加坡間的「航空旅遊泡泡」，再一次臨陣破滅。有意思的是人出不去進不來，香港經濟...

搜狐Q1大賺10.3億元

大陸入口網站搜狐公司昨（14）日發布首季財報，營收2.22億美元（約新台幣61.9億元），年增24%；淨利潤3,700萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。