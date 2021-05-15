兩岸人物／余建軍 耳朵經濟先鋒

大陸最大的線上音訊平台、由騰訊投資支持的喜馬拉雅於美東時間4月30日在美國申請首次公開發行（IPO），聯合創辦人兼聯席CEO余建軍在創業過程中曾失敗多次，如今他認為，「耳朵經濟」將成為新的風口（趨勢）。

據大陸監管文件顯示，喜馬拉雅成立於2012年，是大陸最大的線上音訊平台，今年第1季月均活躍用戶達2.5億。

公開資料顯示，余建軍1998至2001年就讀碩士期間開始創業，他發明一款類比中國的軟體，然而當時互聯網還沒普及，最終以失敗告終。

2001年，他創立第一家公司「傑圖軟體」。傑圖軟體是一家掌握虛擬實境核心技術的公司，早期在美國、歐洲和日本銷售，是大陸國內外公認的三維全景行業的領導企業。

2006年，余建軍創立街景地圖項目「城市吧」，致力於透過城市採集車完成3D街景地圖繪製，覆蓋大陸多個省會城市，之後出售給百度。2009年，余建軍結識上海證大集團的投資總監陳小雨，為什麼不能做個實景城市？將現實中的城市完整地搬到網路呢？兩人於是一拍即合。余建軍當時做出一個「那裡世界」的虛擬社群，上面有各種不同的場景，然而要把全景、遊戲、音視頻等各種互動技術全部嫁接到一個項目，是非常困難的。2012年上半年，他前後嘗試40多個方向，結果80人的團隊，只剩下八個。

直到2012年6月，余建軍決定賭一把，與陳小雨又聯合創立喜馬拉雅FM，這是他第五次創業了。這回他特意花了三個月的時間去調研，包括在虹橋火車站、浦東機場，經常一折騰就是一個上午。

隨後喜馬拉雅的用戶數呈現滾雪球般的增長，2013年為1,000萬，2014年6月突破5,000萬， 2014年5月，他相繼獲得1,150萬美元A輪融資和5,000萬美元的B輪融資，公司市值翻了120倍。

余建軍希望聲音能像水和電一樣，更加的流通和便利，隨需隨取，自由地流通在每一位聽眾的耳朵和心裡。不管做家務、健身、排隊、跑步、學習，各種生活場景都方便聽音訊，在移動互聯時代，「聽」將成為一種全新的方式，每個人都可以利用碎片時間，利用音訊媒介及身邊各種智慧硬體娛樂。