兩岸人物／林小海 把職業變事業

大潤發和歐尚母公司高鑫零售日前宣布，66歲的黃明端退出高鑫零售CEO，由林小海接任，林小海5月11日在電話會上指出，大潤發將加速多業態全通路的發展，大中小潤發齊頭並進。

澎湃新聞報導，為了改變傳統超商業態落伍的情況，大潤發嘗試「中潤發」、「小潤發」，中潤發的門市經營面積約3,000至5,000平方公尺，商品數約1.5萬個；小潤發經營面積約200至500平方公尺。

林小海表示，中潤發的模型基本已經走通，現已進入快速展店階段，今年中潤發的開店目標是30到50家門市，都會進入到Shopping mall聚焦偏年輕的客群；小潤發的商業模式在蘇南地區打深打透，正建立商業模式。

人民日報報導，在加入高鑫零售之前，林小海曾在阿里巴巴管理者分享欄目「學長故事」裡，分享自己如何從職業經理人變成事業經理人。

林小海指出，自己從小就面對過很多的選擇，尤其念小學時，因為父母工作輪派不同城市，他就換了五所學校，以每個新學年開始為例，進入一個新學校，碰到一幫新的孩子，前一、兩個月肯定是受欺負，「我到一個月之後先摸清楚他們在玩什麼，兩個月之後我就融入這幫孩子裡。」

林小海表示，在寶潔待了很多年，多年後又面臨新的開始，進入阿里零售通後，有一次團隊一起去爬山，晚上到了半山腰，一個小酒館，然後一起吃飯、喝酒、聊天，「這頓酒下去，我就看著這幫兄弟們，突然發現他們看著我的眼神不一樣了。」

林小海指出，這幫兄弟們當時做零售通的時候，是有初心的、是有夢想的，但不知道方法，「他們感覺找到了一個知道方法的人，但發現這個人沒有夢想。他們的眼神渴望著我能夠加入他們，成為他們夢想的一部分，在那個時候我的心被融化了。」

隔天阿里零售通的人一起腦力激盪想使命、願景、價值觀，「我們天馬行空，想啊想啊，後來我們找到一句話說『我們服務每家店，只為每個家』，這句話是那個時候出來的。」林小海說。

林小海表示，當「我們服務每家店，只為每個家」那句話從夥伴嘴裡冒出來的時候，突然覺得自己被點亮了，「我覺得它就是我的夢想，我找到了它跟我以前工作的不一樣。我從一個職業經理人，變成了一個事業經理人，變成一個我覺得有夢想的人。」