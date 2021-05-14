抽成比例高、機制不透明 滴滴出行等10家交通物流平台遭官方約談

大陸交通運輸部等8部門14日約談滴滴出行、美團出行、高德、快狗打車等10家交通物流線上平台，約談指出，各界反映平台抽成比例高、分配機制不透明、隨意調整計價規則，以及互聯網貨運平台壟斷貨運資訊、惡意壓低運價、隨意上漲會員費等，涉嫌侵害從業人員合法權益，要求立刻整改。

中國交通新聞網報導，大陸交通運輸部、中央網信辦、國家發改委、工信部、公安部、人社部、市場監管總局、國家信訪局等交通運輸新業態協同監管部際聯席會議8部門，聯合約談滴滴出行、首汽約車、曹操出行、美團出行、T3出行、高德、嘀嗒出行、滿幫、貨拉拉、快狗打車等10家平台公司。

約談要求，各平台要正視自身存在的問題，認真落實企業主體責任，立即開展整改，且整改狀況要向社會公開。

各平台公司表示，將按照約談要求，舉一反三，對平台經營行為進行全面系統審視、認真履行企業主體責任、扎實做好整改工作、依法合規開展經營，切實保障交通運輸新業態從業人員合法權益，推動交通運輸新型態健康發展。

約談指出，合理確定抽成比例和資訊服務費水準。網約車平台公司要保障駕駛員的知情權和監督權，公開抽成比例，確保清晰透明易懂，通知司機乘客支付金額、司機勞動報酬、平台抽成比例等資訊；平台要主動降低抽成比例，保障駕駛員勞動報酬，網路貨運平台要合理設定並主動降低資訊服務費、會員費水準，不得相互串通、操縱市場價格，嚴禁以回程貨價格競價。

平台公司在制定或調整計價規則、抽成比例、派單規則、會員費、競價規則等關係到從業人員利益的經營策略時，要先和從業人員充分溝通；要主動公開定價機制和計價規則，規範價格行為；要持續改善派單機制，確定從業人員工作時長和勞動強度，避免超時勞動和疲勞駕駛。

約談還指出，要改善司機經營環境。採取有效措施，保障從業人員就業、勞動安全、社會保險、職業培訓等基本權益；要增強誠信意識，切實履行承諾，堅決避免侵害駕駛員權益的不誠信行為；要完善投訴機制，暢通駕駛員利益訴求管道，及時回應合理訴求與關切，不得敷衍推託。