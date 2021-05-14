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中芯國際：0.15微米和40奈米缺口最大 優先給老客戶

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
中芯國際今年第1季營收11.04億美元，年增22%；淨利1.59億美元，年增147.6%。澎湃新聞
中芯國際今年第1季營收11.04億美元，年增22%；淨利1.59億美元，年增147.6%。澎湃新聞

大陸晶片代工龍頭中芯國際CEO趙海軍今（14）日在第1季業績電話會上表示，0.15微米和40奈米是缺口最大的地方，55奈米也是有非常大的缺口。產能分配原則，是優先滿足老客戶。

澎湃新聞報導，趙海軍表示，公司的產能分配原則，是優先滿足長期與中芯國際合作和共同發展的客戶，其次是考慮高毛利的產品，同時保持與其他客戶的密切溝通，協商保證最重要的需求。

中芯國際今年第1季營收11.04億美元（約新台幣312億元），年增22%；淨利1.59億美元（約新台幣45億元），年增147.6%。

中芯國際首席財務官高永崗稱，首季業績增長高於指引的主要原因，是因價格調整以及產品組合優化，晶圓單價升5%，出貨增10%。

高永崗表示，由於市場供需缺口巨大，公司業績根據供需關係的變化，經跟客戶溝通，產品價格進行相應的調整。

中芯國際預期，第2季營收成長17%到19%，毛利率預期在22%到25%。今年上半年營收估約人民幣158億元。

趙海軍稱，上半年公司業績預計超出原先預期，成熟製程到今年年底產能將持續滿載，新增產能主要在下半年形成。不過，先進製程折舊負擔重，對於公司的盈利的壓力將長期存在，並且實體清單管制給先進制程帶來的風險和不確定性也更大。

有分析師提問小米被美國國防部移出黑名單，中芯國際是否也會採取類似程序。趙海軍表示，公司一直在跟政府部門溝通，但溝通細節不便透露。公司已經與供應商和國外政府達成一些共識。

中芯 晶片

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