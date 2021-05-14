兩關鍵因素帶動 陸官方：5月上旬鋼筋上漲11%

大陸國家統計局14日發布的數據顯示，5月上旬與4月下旬相比，黑色金屬產品價格漲幅明顯，螺紋鋼（鋼筋）漲幅達11%。

國家統計局根據對大陸全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示，5月上旬與4月下旬相比，42種產品價格上漲，7種下降，1種持平。其中以黑色金屬產品價格漲幅明顯，螺紋鋼漲幅11%，線材漲幅10.8%，普通中板、熱軋薄板漲幅超8%；農產品中，生豬跌幅11.8%。

第一財經引述業界人士認為，此輪大陸國內大宗商品大漲，主要因為兩個關鍵因素，一是宏觀環境上處於貨幣寬鬆周期；二是基本面上需求有所恢復，但是供給端受多重因素擾動偏緊，造成供求「錯位」。

Wind數據顯示，5月1日至5月12日期間，大宗商品有54個品種處於漲勢，僅有7個品種處於跌勢。其中，建材板塊、鋼鐵板塊、煤炭板塊、油脂板塊中的11個品種漲幅超過10%。

光大期貨研究所有色研究總監展大鵬認為，中短期來看，部分商品如黑色、有色、動力煤、玻璃等品種有價格過熱的風險，淡季即將到來，政策關注度又高，回檔整理機率再加大。中長期來看，商品上漲的拐點信號並未出現，建議謹慎樂觀。

南華期貨商品分析師顧雙飛也稱，從中長期看，如果依然從商品供需和貨幣政策兩個角度衡量，前者的持續時間較後者應該會更長一些。因此應該著重去關注一些未來依然受益於供給側收緊和需求端釋放的商品板塊：比如黑色建材系、有色金屬板塊中的部分商品，該類商品即使有調整，幅度預計也相對有限。

全球宏觀交易員熊鵬表示，目前大陸的大宗商品需求，只能稱之為正常需求，並沒有真正好到離譜的程度，跟往年正常的季節性需求水準差不多，只是說略好一點而已，所以需求本身不足以解釋價格漲到今天這個水準。

他認為，最受傷的是大陸製造業，因為一邊原材料成本這麼高，另一邊價格上漲傳導至下游消費者的能力較弱，但最終還是會傳導到消費者頭上，所以最終受害的還是中游製造業以及消費者。