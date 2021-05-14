阿里影業推出IP潮流玩具品牌 多元化布局發展

阿里巴巴集團旗下阿里影業14日表示，設立全新潮流玩具業務品牌「錦鯉拿趣」，主營內容IP（智慧財產權）潮玩，公司並表示，將持續致力於實現業務板塊多元化發展。

所謂的潮玩，指的是由藝術家和設計師創造，具有潮流屬性的玩具和收藏品。

路透報導，主要從事互聯網內容製作、IP授權、院線票務管理及數據服務的阿里影業還預期，錦鯉拿趣將顛覆第一代以店面模式為主的傳統潮玩品牌營運模式，並將以影劇綜漫IP為基礎的內容IP潮玩開發模式引領潮玩行業邁入新階段。

該公司指出，與傳統潮玩品牌從下游生產線向內容IP上游逆行不同，錦鯉拿趣背靠阿里影業，依託阿里文娛在影劇綜漫內容IP等方面優勢，形成一套從內容IP到衍生品開發、內容宣發與衍生品宣發互為補充的良性循環機制。此外，錦鯉拿趣線下體驗店已在籌備中。

阿里影業13日收報港幣1元（約新台幣3.65元），過去一個月及三個月累計分別下跌1%及6.5%。