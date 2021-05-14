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阿里Q1虧損 罰單吃掉獲利

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導
阿里巴巴首季虧損人民幣54.7億元。圖／取自搜狐
阿里巴巴首季虧損人民幣54.7億元。圖／取自搜狐

阿里巴巴昨（13）日在美股盤前公布截至今年3月底的第1季財報（2021財年第4季財報），營收人民幣1,873.9億元，年增64%，但因繳交大陸國家市場監督管理總局的反壟斷罰單人民幣182.2億元（約新台幣783.4億元）影響，首季虧損人民幣54.7億元（約新台幣236億元），相較去年同期淨利潤人民幣31.6億元，由盈轉虧。

累計阿里巴巴2021財年（2020年4月至2021年3月）營收人民幣7,172.8億元（約新台幣3兆元），年增41%，淨利潤人民幣1,432.8億元（約新台幣6,232億元），年減4%。

阿里財報顯示，最新1季核心商業收入人民幣1,613.6億元，年增72%；雲計算收入人民幣167.6億元，年增37%；數位媒體和娛樂收入人民幣80.4億元，年增12%；創新項目和其他收入人民幣12.2億元，年增18%。

阿里巴巴集團董事會主席張勇表示，這些成績建立於我們為消費者和商家提供的清晰價值之上，得益於生活及工作等各方面均在加速數位化，對大陸消費驅動的經濟增長充滿期待，將繼續聚焦用戶體驗，專注於透過創新創造客戶價值，從而實踐在數位時代讓天下沒有難做的生意之使命。

阿里巴巴集團首席財務官武衛指出，計畫將2022財年所有增量利潤及額外資本投入用於支持平台商家，以及投資於新業務和關鍵戰略領域，這將有助阿里增加消費者的消費市占，並進入新的潛在市場。

用戶方面，2021年3月，大陸零售市場的移動月活躍用戶達到9.2億，較2020年3月增加7,900萬。

新零售方面，盒馬截至今年3月底已開出門市257家，主要分布在大陸一、二線城市。

截至2021年3月，淘鮮達幫助42家零售連鎖店開設線上門市，在145個城市提供服務，並幫助超過168家零售連鎖店、超市和市場實現將其營銷項目數位化。

截至2021年3月，菜鳥驛站的日均包裹量年增近兩倍；餓了麼的日均付費會員數量持續強勁增長，年增約40%。

人民幣 阿里巴巴集團 台商

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