大陸90款APP違規 被下架

大陸工業和信息化部13日通報，對涉及違規的90款APP（移動應用軟件）進行下架，應用商店在通報發布後，應立即對名單中的應用軟件進行下架處理。

中新社報導，這90款APP的主要問題涉及違規收集個人信息，違規使用個人信息，APP強制、頻繁、過度索取權限等。例如，天涯社區APP涉及的問題包括違規收集個人信息，強制用戶使用定向推送功能，APP強制、頻繁、過度索取權限，欺騙誘導用戶下載APP，應用分發平台上的APP信息明示不到位。

4月23日，大陸工信部對外通報了93家存在侵害用戶權益行為APP企業的名單。截至目前，經第三方檢測機構核查復檢，尚有39款APP未按照要求完成整改，此次被下架。

大陸內蒙古、安徽、廣東、四川、浙江等省（自治區）通信管理局檢查發現共有46款APP仍未完成整改，此次也被下架。

此外，在近期檢測中，大陸工信部發現天涯社區、大麥、途牛旅遊、VIP陪練、脈脈5家企業在APP不同版本中反覆出現同類問題，予以直接下架處理。