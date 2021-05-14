在陸美企圓桌會 上海開議

大陸國家發展改革委與美在陸跨國企業高層圓桌會「十四五」規劃綱要交流會·上海站13日舉行，來自75家美國在陸商會、企業的92位代表參會。大陸國家發改委官員表示，下一步將積極尋求與美方恢復、重建一些合作機制。

中新社報導，大陸國家發展和改革委員會國際合作司副司長高健表示，今年，大陸國家發改委為加強與美工商界的溝通聯繫，建立「美在華跨國企業高層圓桌會」機制。希望活動能促進發改委與在陸美企溝通交流，增信釋疑，推動中美經貿合作及中美關係改善。

去年，疫情之下上海吸引外資逆勢飛揚。2020年，上海實際使用外資達202.33億美元，同比增長6.2%，創歷史新高。截至2020年底，上海已累計引進跨國公司地區總部771家，外資研發中心481家，是中國大陸跨國公司地區總部機構最集中的城市。

對於美國在陸企業關心的「未來中美兩國是否會在碳中和、應對氣候變化等領域開展更多合作」問題，高健表示，過去大陸國家發改委和美國能源部有能效合作的機制，也有低碳城市論壇這樣的合作機制。

「下一步將積極尋求與美方恢復、重建一些合作機制。希望美資企業能更多、更願意參與到中國綠色低碳發展中來，參與到中美兩國綠色低碳發展合作中來。」高健說。

至於「十四五」，上海在支持外資發展方面有哪些重要舉措？美資企業應當如何更好地融入雙循環新發展格局的構建？上海市發展改革委副主任阮青認為，2020年「上海市外商投資條例」公布實施，「十四五」期間將抓好該條例的落實，從法制上保障美商企業在上海的發展。

阮青表示，虹橋國際開放樞紐、上海自貿區、上海自貿區臨港新片區等平台，外商投資集中度比較高，也有一些特殊政策，建議外資能用好這些平台。此外，上海也積極推動「一網通辦」，為外商企業提供服務。