外資湧進大陸 前4月多達3970億

外資仍在快速流入中國大陸。大陸商務部13日公布的最新數據顯示，1至4月中國大陸實際使用外資金額3970.7億元人民幣，同比增長38.6%（折合590.4億美元，同比增長42.8%；不含銀行、證券、保險領域，下同），較2019年同期增長30.1%。

中新社報導，愈來愈多投資者開始到中國大陸興業投資。前4個月，中國大陸新設立外商投資企業14533家，同比增長50.2%，較2019年同期增長11.5%。

分行業看，服務業吸收外資增長迅猛。1至4月，中國大陸服務業實際使用外資金額3129.4億元人民幣，同比增長46.8%。其中，高技術服務業增長34%。

分來源看，受「中國—東協自貿區」升級版紅利持續釋放以及「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）簽署等利好因素推動，1至4月東協國家對大陸投資增速達65.2%；「一帶一路」沿線國家對大陸投資也有62.8%的增幅。

得益於疫情防控有力，以及經濟復甦進度領先全球主要經濟體，市場開放不斷擴大，去年大陸首次超過美國成為全球最大外資流入國。今年以來，中國大陸吸收外資強勁增長勢頭仍在持續。

儘管目前看來吸收外資形勢良好，但大陸商務部部長王文濤此前稱，疫情與經濟復甦前景的不確定性疊加國際引資競爭激烈，大陸穩外資形勢仍存在不確定性。他表示，下一步將及時解決外資企業反映的困難問題，為外企提供更好服務保障。