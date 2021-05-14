虛擬幣、遊戲幣 淪為洗錢載體

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

上海市人民檢察院13日披露，虛擬幣、遊戲幣等正成為新型洗錢載體，洗錢活動更趨隱蔽。

中新社報導，官方數據顯示，2020年滬全市檢察機關共受理審查起訴金融犯罪案件1776件3361人，案件和涉案人數較2019年下降。

「近年來，金融犯罪的高發態勢引發了後續伴生性洗錢違法犯罪的不斷發生，而洗錢行為進一步刺激上游犯罪的發展。」據上海市檢察院第四檢察部主任胡春健表示，2020年洗錢案件的上游犯罪主要集中於非法集資，而與此相關的洗錢行為進一步加大了偵查和司法機關追贓挽損的難度。

在不少非法集資或金融詐騙案件中，虛擬幣、遊戲幣的加入使得資金蹤跡難覓，跨境資金下落不明。此外，行為人混用多種洗錢手段掩飾、隱瞞資金來源和性質。

人民檢察院辦理的一起洗錢案，被告人許某明知哥哥利用自己名下公司非法集資，仍提供名下多個銀行帳戶，幫助哥哥接收、轉移募集所得資金。經審計，許某名下五個銀行帳戶共接收3000萬餘（人民幣，下同）。檢察機關提起公訴後，法院以洗錢罪判處許某有期徒刑2年6個月，並處罰金300萬。

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