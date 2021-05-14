高校畢業生增多 多元化助就業

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
由大陸全國工商聯、湖北省政府共同主辦的「知名民企湖北行—大學生專場招聘會」，線上線下共提供就業崗位30.7萬個。圖為招聘會現場。（中新社）
由大陸全國工商聯、湖北省政府共同主辦的「知名民企湖北行—大學生專場招聘會」，線上線下共提供就業崗位30.7萬個。圖為招聘會現場。（中新社）

大陸教育部13日公布數據稱，2021屆大陸全國普通高校（大專院校）畢業生總規模909萬，同比增加35萬。疫情對就業的深層次影響仍在持續，2021屆高校畢業生就業形勢依然複雜嚴峻。大陸官方將擴大公務員招錄、國企招募等「政策性崗位」，持續促進就業。

中新社報導，2021年大陸大學應屆畢業生人數超過900萬，增加就業壓力大，大陸教育部昨舉行說明會，說明對大學畢業生就業的各種協助政策。大陸教育部高校學生司司長王輝13日在記者會上表示，疫情對就業的深層次影響仍在持續，2021屆高校畢業生就業形勢依然複雜嚴峻。在大陸各地各高校共同努力下，目前2021屆高校畢業生就業進展總體平穩。

為抓住當前高校畢業生求職關鍵期、衝刺期，「2021屆高校畢業生就業促進周」系列活動將在5月17日至5月23日舉辦，包括「24365校園招聘服務」線上「百日招聘行動」、校企供需對接大會、就業育人活動等，同時將召開大陸「全國普通高校畢業生就業創業指導委員會」成立大會。

在政策性崗位招錄方面，中共中央組織部、大陸國家公務員局將考錄時間提前大約2個月，預計於7月基本完成相關工作。「特崗計畫」、「三支一扶」（到農村基層支援教育、醫療、農業和扶貧工作）、「西部計畫」等大陸國家基層就業項目已經啟動。「國聘行動」第二季已累計提供崗位達58.9萬個。

市場化就業渠道方面，今年升級推出了「24365智慧就業平台」，已累計提供崗位信息1451萬條，投遞簡歷3763萬人次。已組織40場「24365校園招聘服務」專場招聘活動，提供就業崗位342萬個。就業指導服務方面，去年秋季學期以來，「24365就業公益直播課」累計舉辦35場，觀看人次超1.08億。

就業困難群體幫扶方面，教育部指導各地各高校建立重點群體就業台帳，進行「一人一檔」「一人一策」精準幫扶。在湖北武漢召開的「2021屆高校畢業生就業創業促進行動」首場對接大會，提供崗位超50萬個。

高校 教育部 疫情

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