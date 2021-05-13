中美近期舉行經貿會談？ 大陸商務部回應了

美國貿易代表戴琦日前表示，期待近期有機會與中方貿易官員會面。大陸商務部發言人高峰13日表示，中方注意到上述消息，如有進一步情況，會及時發布。

據新華社報導，高峰在大陸商務部的例行記者會上作上述表示。高峰強調，關於關稅問題，中方態度十分明確，單邊加徵關稅措施不利於中國大陸，不利於美國，不利於世界。

高峰說，中美經貿關係本質是互利共贏，雙方應在相互尊重、平等相待的基礎上，通過對話協商解決彼此合理關切。

對於美國將小米移出「黑名單」，高峰指出，中方始終認為，撤銷制裁限制措施、停止打壓大陸企業，有利於中國大陸，有利於美國，有利於世界。

高峰還介紹中俄雙邊的貿易狀況。他指出，中俄雙方共同努力，克服新冠肺炎疫情影響，推動雙邊貿易止跌回升，重回正增長軌道。據中方統計，1至4月中俄雙邊貿易額為402.1億美元，年增19.8%，歷史上首次前四個月即突破400億美元；與2019年同期相比，增長21.2%；與五年前的2016年同期相比，實現翻倍。