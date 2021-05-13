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數位人民幣爭取在杭州亞運會使用

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
人民銀行杭州中心支行稱，將力爭使數位人民幣在杭州亞運會等應用場景落地。新浪網
人民銀行杭州中心支行稱，將力爭使數位人民幣在杭州亞運會等應用場景落地。新浪網

中國人民銀行杭州中心支行負責人今（13）日表示，將力爭使數位人民幣在杭州亞運會等應用場景落地。

浙江新聞報導，數位人民幣已在大陸多個地區試行，並將在2022年北京冬奧會場試點推廣。長三角城市中，江蘇蘇州、上海先後加入數位人民幣「朋友圈」。

大陸央行數位貨幣研究所所長穆長春曾說，微信、支付寶是錢包，數位人民幣是錢包裡裝的錢。數位人民幣是官方央行發行的法定貨幣，與紙鈔、硬幣等價，兩者並不存在競爭關係。

在支付過程中，數位人民幣錢包也與第三方支付存在很大區別。據悉，數位人民幣可以在無網路、無信號的「雙離線」狀態下順暢支付，這個特點受到網友的好評。

數位人民幣試點已一年多，期間應用場景不斷豐富。去年，深圳羅湖作為試點城市之一，率先向5萬市民發放每人200元數位人民幣紅包時，引來網友一片艷羨。隨後，數位紅包幾乎成為了數位人民幣在試點城市中推開的「見面禮」和「敲門磚」。

據悉，大陸全國試點城市已累計發放紅包約1.5億元，使用場景覆蓋生活繳費、餐飲服務、交通出行、購物消費等多個領域。

在今年首屆消博會上，除了人民幣可兌換成數位人民幣外，還有銀行推出外幣兌換服務，包括美元、英鎊在內的17種外幣均可通過現場設備兌換冬奧數位人民幣錢包，並在現場消費。

數位人民幣

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