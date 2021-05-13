陸學者：現在應該抓住大好機會解決台灣問題

北京航空航太大學戰略問題研究中心教授張文木認為，解決台灣問題，現在各種條件都越來越成熟了。他還稱，大陸東部從大連一直到深圳的「黃金線」，與東部目前的邊界安全線是重合的，現在應該往前推到花蓮縣。

觀察者網報導，張文木12日在一場內部講座中表示，中國大陸現在面臨的不是1960年代後的腹背受敵，被美蘇兩國打壓的嚴峻形勢，但很像1950年代的形勢，中俄關係密切，共同反對美國霸權。不過，從今天的大國力量對比來說，「我們占上風」。

張文木說，「今天的形勢是翻過來的，美國今天身體最不好，我們身體最好。我們1950年代剛站起來走路的時候，就把美國給揍了。」

談及美國的衰落，張文木分析，美國在全球進行利益擴張，把國家國力拉伸到難以收縮的地步。戰線拉的過長，收不回來就會要命；還有就是美國不斷擴大的勢力半徑，讓它的敵人越來越多，遍布全球，真正的戰略應該是敵人越打越少，朋友越打越多。

對於大陸東部的形勢。張文木表示，大陸東部地區面臨的形勢非常好，受北韓核子試驗的威懾，日本南下冒進有心無力，而東南亞的菲律賓等國目前與大陸的關係正在改善。他認為，大陸東部從大連一直到深圳的黃金線，與東部目前的邊界安全線是重合的，現在應該往前推，推到台灣花蓮縣。

在分析完大陸周邊地區安全形勢後，張文木稱，「花蓮就是咱們家的」，東部、北部、西部、西南部、東南部、西北部、東北部，哪個地方不好？所以應該抓住現在這個大好機會，解決台灣問題。

對於解決台灣問題的時間表問題，張文木說，實際上現在來說，我們各種條件都越來越成熟了，但誰都無法說出具體的時間。他表示，中共建國後，每次要解決台灣問題的時候，都因為形勢的變化而耽誤。1950年代初，是因為美國介入台海和中國大陸不得不進行的抗美援朝，1950年代末則因中蘇關係惡化，1980年代末因中美關係的波折，使得台灣問題擱置至今。