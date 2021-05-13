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陸大學畢業生909萬人 就業形勢依然嚴峻

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
今年大陸全國大學畢業生總規模909萬人，年增35萬人。畢業生就業形勢依然複雜嚴峻。圖：北京日報
今年大陸全國大學畢業生總規模909萬人，年增35萬人。畢業生就業形勢依然複雜嚴峻。圖：北京日報

大陸教育部今（13）日發布2021屆大學畢業生就業工作概況，教育部高校學生司司長王輝說，2021屆大陸全國大學畢業生總規模為909萬人，年增35萬人。畢業生就業形勢依然複雜嚴峻。

北京日報報導，王輝說，去年秋季學期以來，教育部會同相關部門及時頒布政策舉措，啟動實施「2021屆全國普通大學畢業生就業創業促進行動」。公務員招錄方面，將時間提前約2個月，預計於7月完成。大陸國企方面，在第2季已累計提供職缺58.9萬個。

此外，為發揮高等教育人才「蓄水池」效果，適度擴大研究生、專升本招錄規模，把升學擴招同調整學科專業結構統籌推進，致力培養更多應用型、複合型人才。

去年，為解決疫情期間無法開展線下招聘的問題，教育部會聯合九家社會招聘機構，推出線上校園網路招聘服務。

教育部 北京 疫情

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