終止與吉利合併 富豪汽車擬IPO上市

瑞典富豪汽車（Volvo）表示，終止與浙江吉利控股旗下吉利汽車的合併磋商後，考慮今年在斯德哥爾摩證券交易首次公開發行（IPO）方式上市，將加速向電氣化與智慧化轉型。

信報財經報導，富豪汽車預期IPO後，吉利仍然是集團主要股東。吉利收購富豪汽車邁入十年，帶動富豪業務大翻身。受到新冠疫情衝擊，富豪去年收入終止連續六年創新高，但下半年盈利仍然創新高。

消息人士稱，吉利在2018年曾經試圖安排富豪IPO，但投資人對於300億美元的公司估值有保留，使得計畫告吹。今年3月，外電報導稱，吉利研究富豪汽車上市，有關業務估值為200億美元。

網易財經報導，吉利控股集團董事長李書福表示，未來，富豪汽車必將保持加速發展態勢，抓住電氣化轉型的歷史機遇，為用戶提供安全的自動駕駛技術。如果富豪汽車上市，吉利控股集團仍將保留其大股東地位。

今年4月，富豪汽車在全球共售出6萬2,724輛汽車，高於去年同期的3萬1,760輛，年增50.63%。1至4月的累計銷量為24萬8,422輛，年增51.8％。