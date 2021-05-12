打房! 大陸加速推進「房產稅」

大陸財政部網站公告，已於11日召開房地產稅改革試點工作座談會。這一訊息被視為大陸正加快推動房地產稅的立法進度，以遏制房價持續過快上漲。市場並預期，房地產稅可能會在一些指標城市率先試點。

大陸財政部稱，11日，大陸財政部、全國人大常委會預算工委、住房城鄉建設部、稅務總局在北京召開房地產稅改革試點工作座談會，聽取部分城市政府主管官員及部分專家學者對房地產稅改革試點工作的意見。

據中新社旗下新媒體中新經緯報導，廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，決定房地產稅立法、徵收的四個部門聚齊，信號意義非同一般。

李宇嘉認為，從疫情後的大陸房地產演進形勢來看，加快推出房產稅，對調節因房產而拉大的收入差距很有意義。

中共總書記習近平一再強調「住房不炒」，但去年以來，深圳、廣州、杭州等地房價卻持續大幅走高，今年並開始蔓延到徐州、金華、泉州、揚州、鹽城等三線城市。

上海第一財經指出，房地產稅近期再度被決策層提及的原因之一正是樓市過熱捲土重來。

大陸今年三月通過的「十四五」規劃也明確提出，要推進房地產稅立法，健全地方稅體系，逐步擴大地方稅政管理權。

景暉智庫首席經濟學家胡景暉預期，一些大城市和房價上漲過快的城市，以及住建部約談過的一些城市，可能率先被納入試點。

事實上，2011年上海與重慶就展開房產稅試點，但過去五年，上海與重慶的新成屋價格依然大漲達56%和49%。

但中新經緯指出，不少學者認為，上海、重慶的房產稅試點之所以沒有起到作用，是因徵收範圍小，房產稅能否調節房價，還是看稅基、稅率及免徵面積等。

胡景暉稱，大陸官方推進房地產稅立法的另一個目的，也是為了改變地方政府長久以來的「土地財政」模式，為地方政府開闢新的稅源。但此一政策一旦實施，確實也會間接地調節房價，增加居民持有房屋的成本，打擊囤房、炒房的行為。

胡景暉說，對於那些持有多套房屋的人，肯定是利空。「城裡有一套，郊區有一套，就差不多了。房地產稅會抑制房價的過快上漲，但導致房價暴跌的可能性不大。」