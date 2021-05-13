陸與中東歐貿易 一季度增50%

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

中國大陸與中東歐國家貿易正迅猛增長。大陸商務部部長助理任鴻斌12日稱，今後將發揮跨境電商優勢，挖掘中國大陸與中東歐貿易新的增長點。

「第二屆中國—中東歐國家博覽會暨國際消費品博覽會」將於6月8日至11日在寧波舉行。大陸官方稱，這是擴大自中東歐國家進口的舉措之一。

中新社報導，任鴻斌表示，中國大陸與中東歐國家經貿合作克服疫情影響，取得長足進步。今年一季度，中國大陸與17國貿易額同比增長50.2%，超出同期中國大陸外貿增速11個百分點。其中，中國大陸自中東歐國家進口增幅高達44.7%。

此前，中國大陸曾提出未來五年要從中東歐國家進口累計價值1700億美元以上的商品。任鴻斌表示，中國大陸和中東歐國家電子商務合作已有一定基礎，不少中東歐商品已登錄天貓、京東、拼多多等大陸知名電商平台。今後將發揮跨境電商優勢，挖掘中國大陸與中東歐貿易新的增長點。

據官方數據，中國大陸與中東歐國家雙向投資規模已接近200億美元，涉及汽車零部件、化工、家電等多個領域，綠色低碳、醫藥健康、新能源等正成為新的投資熱點。匈塞鐵路、克羅地亞佩列莎茨大橋、黑山南北高速公路優先段等中方承建的項目也在穩步推進。

任鴻斌稱，將積極推進中歐陸海快線等大項目建設，鼓勵地方樞紐機場開通連接中東歐城市定期貨運航班，保障中歐供應鏈穩定運行。

中東 電商

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