大陸TMT行業投資 創2年新高

普華永道12日發布報告稱，2020年下半年私募及創投（PE/VC）在中國大陸科技、媒體及通信（TMT）行業的投資實現大幅度反彈，投資金額創下自2018年下半年以來的新高。

中新社報導，報告稱，去年下半年中國TMT行業投資數量2063起，較上半年環比上升74%。根據已披露投資金額的投資項目，TMT行業投資額為346.85億（美元，下同），環比上升148%。明星項目大量出現，單筆過億投資的數量55起，環比上升120%。

普華永道中國大陸審計業務合夥人嚴彬表示：「得益於國家對於科技創新的大力支持，半導體、5G建設、大數據中心、人工智能、物聯網中心及上下游產業鏈成為投資熱點。此外，受疫情影響，在互聯網教育、電子商務、網絡生活便民服務等一些特定行業也出現了投資機會。」

2020年下半年TMT四大子行業中，科技行業的投資熱度持續增長，鞏固了子行業第一的位置。投資數量較2020年上半年環比上升83%；互聯網及移動互聯網行業投資金額和投資數量也出現大幅上升，投資數量環比增幅超過四成，投資總額達到過去兩年來最高點。通信行業投資數量與投資金額出現背離的局面，投資數量環比上升84%，而投資總額環比減少61%。娛樂傳媒行業在下半年隨著疫情的控制也實現了快速復甦，共有投資89起，環比上升218%。

普華永道中國大陸TMT行業合夥人林曉帆展望道：「隨著新冠疫情在中國逐漸得到控制，TMT行業實現了整體的復甦。可以預見的是，在國家政策的不斷推動下，中國私募股權市場會持續展現出投資活力。」