快訊

通膨隱憂壓低科技股 道瓊重挫682點

大陸TMT行業投資 創2年新高

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

普華永道12日發布報告稱，2020年下半年私募及創投（PE/VC）在中國大陸科技、媒體及通信（TMT）行業的投資實現大幅度反彈，投資金額創下自2018年下半年以來的新高。

中新社報導，報告稱，去年下半年中國TMT行業投資數量2063起，較上半年環比上升74%。根據已披露投資金額的投資項目，TMT行業投資額為346.85億（美元，下同），環比上升148%。明星項目大量出現，單筆過億投資的數量55起，環比上升120%。

普華永道中國大陸審計業務合夥人嚴彬表示：「得益於國家對於科技創新的大力支持，半導體、5G建設、大數據中心、人工智能、物聯網中心及上下游產業鏈成為投資熱點。此外，受疫情影響，在互聯網教育、電子商務、網絡生活便民服務等一些特定行業也出現了投資機會。」

2020年下半年TMT四大子行業中，科技行業的投資熱度持續增長，鞏固了子行業第一的位置。投資數量較2020年上半年環比上升83%；互聯網及移動互聯網行業投資金額和投資數量也出現大幅上升，投資數量環比增幅超過四成，投資總額達到過去兩年來最高點。通信行業投資數量與投資金額出現背離的局面，投資數量環比上升84%，而投資總額環比減少61%。娛樂傳媒行業在下半年隨著疫情的控制也實現了快速復甦，共有投資89起，環比上升218%。

普華永道中國大陸TMT行業合夥人林曉帆展望道：「隨著新冠疫情在中國逐漸得到控制，TMT行業實現了整體的復甦。可以預見的是，在國家政策的不斷推動下，中國私募股權市場會持續展現出投資活力。」

疫情 半導體

延伸閱讀

陸專家：明年大陸9-10億人將接種疫苗 或可達全民免疫

受鳳梨事件影響 今年台灣水果出口大陸恐大減三分之二

美國不批大陸記者簽證延期 新華社駐美記者返陸

經濟復甦強勁 聯合國上調大陸今年GDP增速至8.2%

相關新聞

小米大勝利 移出美制裁名單

小米集團今年1月被美國國防部、財政部列入「大陸軍隊公司清單」，小米隨即採取訴訟進行權利救濟，歷經四個月，美國時間5月11...

陸工業軟件 專家建言攻關「卡脖子」領域

「芯片（台灣稱為晶片）設計、機械製造等領域的工業軟件（台灣稱為軟體）是中國與西方技術差距最大的一個行業。中國要集中力量攻...

北京首批土地集中出讓 共獲1110億元人民幣

北京市規劃和自然資源委員會12日披露，北京市首批商品住宅用地集中出讓30宗地塊，總面積約169公頃，規劃建築規模約345...

廣州商用物業供應 上月增幅超200%

4月廣州商用物業（寫字樓、公寓、商舖）市場供應大幅上漲，增幅均超200%。但在成交量上，環比均下降，但對比受疫情影響的去...

大陸TMT行業投資 創2年新高

普華永道12日發布報告稱，2020年下半年私募及創投（PE/VC）在中國大陸科技、媒體及通信（TMT）行業的投資實現大幅...

陸與中東歐貿易 一季度增50%

中國大陸與中東歐國家貿易正迅猛增長。大陸商務部部長助理任鴻斌12日稱，今後將發揮跨境電商優勢，挖掘中國大陸與中東歐貿易新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。