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大陸聚焦新材料 加快構建纖維製造創新生態

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

中國紡織工業聯合會會長孫瑞哲12日表示，纖維材料的突破已經成為紡織乃至更多行業創新的重要基礎。中國大陸已成立纖維領域國家級製造業創新中心。下一步，將聚焦新材料，推動關鍵核心技術突破與技術迭代能力提升，打造協同型產業創新生態。

新華社報導，孫瑞哲是在12日由大陸國家先進功能纖維創新中心聯合有關部門主辦的先進纖維新材料科技創新高質量發展論壇上作出上述表述的。

材料是製造業的基礎，纖維材料廣泛應用於生產生活的各個領域，是紡織、化工等很多領域設計、工藝、裝備、產品創新的重要基礎。

2020年，中國大陸紡織纖維加工總量占世界比重超過50%，化纖產量占世界比重超過70%。天眼查數據顯示，目前中國大陸共有超過200家名稱或經營範圍含「纖維新材料」的相關企業。

規模優勢和健全的產業體系使中國大陸纖維材料創新水平大幅提升。但纖維新材料發展的關鍵共性技術供給、標準與知識產權布局等有待進一步提升。

此前，大陸工信部批覆大陸國家先進功能纖維創新中心為國家級製造業創新中心，旨在圍繞高端用纖維材料及紡織品、功能纖維新材料等領域，開展共性關鍵和前沿技術研發。大陸工信部提出，下一步，創新中心要立足骨幹企業、科研院所等壯大創新聯合體，組織好關鍵前瞻性、戰略性的重大科技項目實施。

孫瑞哲表示，中紡聯將加強產業規劃，推動技術創新，讓纖維新材料向著更加高性能、多功能、輕量化、柔性化方向發展。與此同時，著力打造協同型產業創新生態，加快推動公共數據平台、技術協同平台的建設，加快創新鏈和產業鏈的融合，推動纖維材料應用場景的拓展與升級。

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