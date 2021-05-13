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通膨隱憂壓低科技股 道瓊重挫682點

廣州商用物業供應 上月增幅超200%

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

4月廣州商用物業（寫字樓、公寓、商舖）市場供應大幅上漲，增幅均超200%。但在成交量上，環比均下降，但對比受疫情影響的去年同期仍增幅不少。

中新社報導，據合富大數據顯示，4月廣州的寫字樓新增供應約22萬平方公尺；成交3.54萬平方公尺，成交量環比3月下降58%，同比則上升208%。成交區域集中在黃埔區等多個外圍區域。傳統核心中心區域如天河區、海珠區等成交量略顯尷尬，2至4月合計成交量不足1000平方公尺。

另一成交量環比下降較為明顯是商舖。4月廣州商舖新增供應約4.9萬平方公尺，主要為「五一」期間住宅新貨連帶供應。4月商舖成交為3.74萬平方公尺，對比3月多起大宗交易形成的峰值縮減至近一年平均水平。

公寓市場成交量則表現平穩。4月廣州的公寓新增供應13萬平方公尺。成交9.16萬平方公尺，同比上升40%，環比3月僅小幅下降7%。其中，黃埔區奪得銷量冠軍。數據顯示，今年前4月除春節月外，其餘月份廣州公寓的成交量在均在9至10萬平方公尺左右，市場平穩。

合富輝煌（中國）商業地產總經理潘耀曦認為，面對相對較高的房價及收緊的限購政策，現在的單身人士愈來愈多地選擇以新銳、時尚面目出現的公寓作為過渡。

疫情 單身

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