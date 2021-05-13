北京首批土地集中出讓 共獲1110億元人民幣

北京市規劃和自然資源委員會12日披露，北京市首批商品住宅用地集中出讓30宗地塊，總面積約169公頃，規劃建築規模約345萬平方公尺，共實現土地出讓價款約1110億元人民幣。

中新社報導，5月10日至11日，經過25場現場競價，北京市首批商品住宅用地集中出讓活動現場部分正式完成。北京市規劃自然資源委表示，此次北京供應的首批地塊提前確定並公布了土地合理上限價格，從公布的價格上限來看，超九成地塊溢價率未超過15%。

同時，通過降低溢價率，在保持地價平穩的同時，為後續競建「公共租賃住房」面積、政府持有商品住宅產權份額等創造空間，推動商品住宅用地供應由「價高者得」的單一目標向完善市場、促進土地利用、保障民生等多目標管理轉變。

本次集中出讓商品住宅用地選址中心城區、多點及副中心區域，毗鄰產業園區、軌道交通站點的15宗地塊採配建及競建的方式，共實現公共租賃住房及國際人才社區住房建設面積36.2萬平方公尺。

此外，本次商品住宅用地集中出讓過程中，還首次引入了房屋銷售價格引導機制，要求開發企業在土地競買環節提交「房屋銷售承諾書」，作為獲得競買資格和未來辦預售許可的必要條件。

北京市規劃自然資源委表示，此舉不僅有助於企業在拿地過程中理性出價，在保證自身合理利潤的同時，也為未來住宅產品質量的提升留足空間，引導開發企業主動提升住宅品質。

為保障住房品質，本次掛牌交易地塊全部設置了最低品質保障要求，未來住宅要實現綠色建築二星級標準、採用裝配式建築且裝配率達到60%、設置太陽能光伏或光熱系統。