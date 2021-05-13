晶片續短缺 中汽協：Q4有望緩解

對於晶片持續短缺，中汽協副秘書長陳士華12日表示，目前晶片短缺的量很大，娛樂性晶片供應更緊張，很難確定晶片短缺問題何時能解決。預期今年第4季晶片短缺將緩解，明年第1季會真正緩解。

澎湃新聞報導，中汽協今發布數據，4月汽車產銷分別完成223.4萬輛和225.2萬輛，分別月降9.3和10.8%， 分別年增6.3和8.6%，與2019年同期相比，產銷分別年增8.7%和13.5%。

1至4月，大陸汽車產銷分別完成858.6萬輛和874.8萬輛，分別年增53.4%和51.8%，與2019年同期相比，產銷分別年增2.1%和4.5%。

對於未來車市，中汽協預計，汽車產業的穩定發展將仍然具備堅實的基礎，但全球疫情走勢和國際環境還存在較大不確定性，國內各行業間恢復仍不均衡，同時晶片供應問題對企業生產的影響可能重點在第2季顯現，原材料價格明顯上漲不斷加大企業成本壓力，企業效益恢復基礎仍需進一步鞏固，對於未來汽車行業發展保持審慎樂觀。

中汽協表示，新能源汽車產銷總體表現優於行業，產銷續刷新當月歷史紀錄。4月新能源汽車產銷分別完成21.6萬輛和20.6萬輛，分別年增1.6倍和1.8倍。其中，純電動汽車產銷分別完成18.2萬輛和17.1萬輛，分別年增2.1倍和2.2倍。

此外，4月，大陸汽車出口創歷史新高。4月，汽車企業出口15.1萬輛，月增13.7%，年增1.1倍。