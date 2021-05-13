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陸工業軟件 專家建言攻關「卡脖子」領域

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
大陸專家表示，中國大陸要做強做大全力發展積體電路產業。圖為中國科學院微電子研究所創辦的華進半導體封裝先導技術研發中心公司人員展示研發的一款晶片封裝產品。（中新社）
大陸專家表示，中國大陸要做強做大全力發展積體電路產業。圖為中國科學院微電子研究所創辦的華進半導體封裝先導技術研發中心公司人員展示研發的一款晶片封裝產品。（中新社）

「芯片（台灣稱為晶片）設計、機械製造等領域的工業軟件（台灣稱為軟體）是中國與西方技術差距最大的一個行業。中國要集中力量攻克『卡脖子』關鍵技術。」中國工程院院士郭桂蓉表示。

中新社報導，11日至12日，「晉陽湖·第二屆集成電路和軟件業峰會軟件產業高質量發展論壇」在山西太原舉行。郭桂蓉在會上指出，「要加快建立工業互聯網共性技術體系，系統布局邊緣計算、人工智能等前沿技術，發展新型工業軟件等應用技術」。

2021年一季度，中國大陸軟件產品實現收入5456億元（人民幣，下同），同比增長23.4%。受益於製造業數字化轉型需求持續加大，工業軟件產品收入擴大至479億元，同比增長20.9%。

大陸工信部信息技術發展司副司長江明濤提出，要盡快補齊短板。「發展關鍵基礎軟件，突破CAD、CAE、EDA等工業軟件，引導重點領域企業先試先用，推進產業突破，提升中高端軟件供給能力。選取雲計算、大數據、人工智能、5G等領域的新興軟件『拓長板』，加快發展平台軟件。江明濤說，充分發揮軟件賦值、賦能、賦智作用，強化軟件技術在工業互聯網、5G等新興領域的應用。

中國半導體行業協會常務副理事長、秘書長張立11日在會上表示，預計2021年中國大陸集成電路（台灣稱為積體電路）產業仍將保持高速增長態勢。

目前，中國大陸已成為全球規模最大、增長最快的集成電路市場。根據中國半導體行業協會統計，2020年，中國大陸集成電路產業銷售額為8848億元人民幣，同比增長17%。

「進入2021年，國內外半導體需求持續旺盛，供應緊張局面加劇。」張立說，從進口數據看，一季度，中國大陸進口芯片總金額為939億美元，同比增長30%，出口額為314.6億美元，同比增長31.7%。

預計2021年中國大陸集成電路產業仍將保持高速增長態勢。

張立認為，半導體產業市場空間巨大，在5G、AI、智能網聯汽車等新型應用的帶動下，全球半導體市場將保持持續增長勢頭，預計到2030年，全球半導體市場有望達到逾兆美元。

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