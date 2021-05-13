陸工業軟件 專家建言攻關「卡脖子」領域

「芯片（台灣稱為晶片）設計、機械製造等領域的工業軟件（台灣稱為軟體）是中國與西方技術差距最大的一個行業。中國要集中力量攻克『卡脖子』關鍵技術。」中國工程院院士郭桂蓉表示。

中新社報導，11日至12日，「晉陽湖·第二屆集成電路和軟件業峰會軟件產業高質量發展論壇」在山西太原舉行。郭桂蓉在會上指出，「要加快建立工業互聯網共性技術體系，系統布局邊緣計算、人工智能等前沿技術，發展新型工業軟件等應用技術」。

2021年一季度，中國大陸軟件產品實現收入5456億元（人民幣，下同），同比增長23.4%。受益於製造業數字化轉型需求持續加大，工業軟件產品收入擴大至479億元，同比增長20.9%。

大陸工信部信息技術發展司副司長江明濤提出，要盡快補齊短板。「發展關鍵基礎軟件，突破CAD、CAE、EDA等工業軟件，引導重點領域企業先試先用，推進產業突破，提升中高端軟件供給能力。選取雲計算、大數據、人工智能、5G等領域的新興軟件『拓長板』，加快發展平台軟件。江明濤說，充分發揮軟件賦值、賦能、賦智作用，強化軟件技術在工業互聯網、5G等新興領域的應用。

中國半導體行業協會常務副理事長、秘書長張立11日在會上表示，預計2021年中國大陸集成電路（台灣稱為積體電路）產業仍將保持高速增長態勢。

目前，中國大陸已成為全球規模最大、增長最快的集成電路市場。根據中國半導體行業協會統計，2020年，中國大陸集成電路產業銷售額為8848億元人民幣，同比增長17%。

「進入2021年，國內外半導體需求持續旺盛，供應緊張局面加劇。」張立說，從進口數據看，一季度，中國大陸進口芯片總金額為939億美元，同比增長30%，出口額為314.6億美元，同比增長31.7%。

預計2021年中國大陸集成電路產業仍將保持高速增長態勢。

張立認為，半導體產業市場空間巨大，在5G、AI、智能網聯汽車等新型應用的帶動下，全球半導體市場將保持持續增長勢頭，預計到2030年，全球半導體市場有望達到逾兆美元。