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大陸4月新增人民幣貸款6.3兆元

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸4月人民幣貸款增加人民幣1.47兆元（約新台幣6.3兆元），遜於市場預期。新浪網
大陸4月人民幣貸款增加人民幣1.47兆元（約新台幣6.3兆元），遜於市場預期。新浪網

中國人民銀行今（12）日發布統計數據，4月人民幣貸款增加人民幣1.47兆元（約新台幣6.3兆元），遜於市場預期的人民幣1.6兆元。

新華網報導，數據顯示，廣義貨幣(M2)餘額人民幣226.21兆元，年增8.1%，增速分別比上月底和上年同期低1.3個和3個百分點。

狹義貨幣(M1)餘額人民幣60.54兆元，年增6.2%，增速比上月低0.9個百分點，比上年同期高0.7個百分點。

4月人民幣貸款增加人民幣1.47兆元，比上年同期少增人民幣2,293億元，比2019年同期多增人民幣4,525億元。分部門看，住戶貸款增加人民幣5,283億元。短期貸款增加人民幣365億元，中長期貸款增加人民幣4,918億元。

企業單位貸款增加人民幣7,552億元，其中，短期貸款減少人民幣2,147億元，中長期貸款增加6605億元。

此外，4月社會融資規模增量為人民幣1.85兆元，比去年同期少人民幣1.25兆元，比2019年同期多人民幣1,797億元。

人民幣 中國人民銀行

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