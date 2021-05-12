經濟復甦強勁 聯合國上調大陸今年GDP增速至8.2%

聯合國經濟和社會事務部11日發布報告指出，將今年大陸經濟增長最新預測從年初的7.2%上調至8.2%。而鑒於世界兩大經濟體美國和大陸經濟復甦強勁，將今年全球經濟增長預期從年初預測的4.7%上調至5.4%。

新華社報導，聯合國經濟和社會事務部發布的「2021年世界經濟形勢與展望」的年中更新報告指出，將今年大陸經濟增長預期從年初預測的7.2%上調至8.2%，將美國經濟增長預期從3.4%上調至6.2%，將歐元區經濟增長預期從5%下調至4.2%。

報告預計，今年發達經濟體將增長5%，發展中經濟體將增長6.1%，最不發達經濟體將增長4%。

報告領銜作者哈米德·拉希德在新聞發布會上說，由於新冠疫情的不確定性，聯合國對世界經濟復甦僅表示謹慎樂觀。

報告認為，對大多數國家來說，疫情遠未結束，最脆弱經濟體將面臨長期經濟困境，許多發展中國家的經濟產出要到2022年或2023年才能恢復到疫情前水準。

報告還顯示，新冠肺炎疫情讓大約1.14億人陷入極端貧困，需要採取有針對性的政策和措施。