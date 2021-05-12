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傳移出美國黑名單 小米股價盤中漲逾4%

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸科技廠小米傳出將從美國黑名單中移除。圖取自小米微博
大陸科技廠小米傳出將從美國黑名單中移除。圖取自小米微博

大陸科技廠小米傳出將從美國黑名單中移除，小米今（12）日一度漲4.1%。彭博報導，消息稱，小米與美國國防部再次就軍事清單訴訟發布聯合狀態報告，雙方已同意和平解決訴訟案，考慮到已經生效的臨時禁令和國防部決定不對臨時禁令上訴。

報導指出，美國國防部等被告一致認為，採用最終決議將小米集團移出1月14日的軍事清單是合適的，意味小米移出軍事清單。

今年3月中旬，受理小米訴訟案的美國法院宣布禁止美國國防部將小米公司列入黑名單，法官當時表示，小米很可能會贏得全面撤銷禁令。

上周，美國財政部也稱，籮筐技術目前不受美國針對大陸軍方關聯公司的制裁，等待進一步的法庭命令。

大陸外交部發言人曾多次表示，美國政府泛化國家安全概念，濫用國家力量，不擇手段打壓中國高科技企業，嚴重違反市場經濟和公平競爭原則。這種做法不僅損害中國企業的合法權益，也損害美國和其他國家企業的利益，將嚴重干擾兩國乃至全球正常的科技交流和貿易往來。

國防部 黑名單 外交部

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