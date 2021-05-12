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李克強：加大支持「坐冷板凳、十年磨一劍」基礎研究

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
中國大陸國務院總理李克強。觀察者網
中國大陸國務院總理李克強。觀察者網

近年美國對中國大陸進行高科技產業「卡脖子」制裁，衝擊中國大陸經濟和科技發展，主因仍是中國大陸基礎研究落後於歐美國家。中國大陸國務院總理李克強11日表示，要加大對「坐冷板凳、十年磨一劍」的基礎研究和長線研究的支持。

據觀察者網報導，李克強11日主持召開政府特殊津貼制度高層次高技能人才座談會。

他表示，人才培養要注重加強基本功訓練，一步一步打牢基礎，重視學習掌握基礎知識和理論，研讀和傳承中華優秀傳統文化經典，加大對坐冷板凳、十年磨一劍的基礎研究和長線研究的支持。

李克強說，要在全社會弘揚科學精神、工匠精神、專業精神，造就更多精益求精、技藝精湛的技能人才。要完善和優化特貼制度，更好發揮導向作用，激勵更多人爭相成才、人盡其才。要推動國際交流合作，學習借鑒人類優秀文明成果，在互利共贏中提升創新創造能力。

他表示，要營造各類人才施展才能的氛圍。經濟社會發展既要有良好的營商環境，也要有有利於人才成長和發揮作用的環境。要深化「放管服」改革，推進教育體制、科技體制等改革，破除各種不合理限制，使科研團隊有更大自主權，使各類人才心無旁騖潛心研究、專心致志鑽研技能，推動三百六十行行行出狀元。

李克強 國務院

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