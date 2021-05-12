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中共建黨百年邀台人士？陸：交流是大勢、活動積極準備
今年七一是中共建黨百年，6月可能舉行海峽論壇，近日傳出大陸方面擬邀請國民黨參加有關活動，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，兩岸同胞要交流，是大勢所趨；目前各項活動正在積極準備和有序開展。
據人民網報導，朱鳳蓮上午在國台辦例行記者會表示，今年是中共成立100周年。慶祝中共成立100周年，是中共和各族人民政治生活中的大事，海峽兩岸、國內國外高度關注。3月23日，中共中央召開首場記者會，介紹了建黨百年慶祝活動的有關安排。目前各項活動正在積極準備和有序開展。
她並表示，兩岸同胞要交流、要合作、要發展是民心所向、大勢所趨。大陸希望做好疫情防控的同時，逐步恢復兩岸人員往來和各領域交流。民進黨當局曾聲稱，等疫情受到控制，期待兩岸人民會逐步恢復正常有序的交流，希望他們說到做到，不要食言。
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