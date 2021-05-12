台海如何避戰？ 陸國台辦：放棄台獨

經濟學人日前報導指出，台灣是世界上最危險的地區，對於大陸方面有無想過如何在台海避戰？大陸國台辦發言人朱鳳蓮今表示，要避免戰爭，就要放棄台獨，回到「九二共識」。

朱鳳蓮今在國台辦記者會表示，民進黨當局避免戰爭最好的方法就是放棄「台獨」立場，停止謀「獨」挑釁，回到「九二共識」的共同政治基礎上來，讓兩岸關係得到改善和發展。不要為了謀「獨」而把台灣民眾推向危險境地。

朱鳳蓮指出，當前，台海形勢依然複雜嚴峻，兩岸關係緊張對立，民進黨當局及「台獨」勢力是始作俑者。「他們挾洋自重，甘當外部勢力的棋子，不斷製造兩岸敵意，加緊進行謀『獨』挑釁，嚴重破壞台海和平穩定，嚴重損害台灣同胞的切身利益。」

朱鳳蓮稱，如果他們執迷不悟，繼續勾連外部勢力，變本加厲謀「獨」挑釁，只會加劇台海緊張動盪，把台灣同胞推向危險境地。