陸疫苗輸台被拒 國台辦：民進黨政治心魔作祟

針對台灣疫苗緊缺，有台胞希望大陸能夠向台灣捐贈新冠病毒疫苗和檢測試劑。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（12）日回應，「在大陸新冠病毒疫苗和檢測試劑輸台問題上，民進黨當局罔顧民眾健康福祉，編造各種荒誕理由百般拒絕，完全是政治心魔作祟」。

人民網報導，朱鳳蓮今天在國台辦記者會上表示，5月7日，國藥集團中國生物北京生物製品研究所研發生產的新型冠狀病毒滅活疫苗獲得世界衛生組織緊急使用授權，納入全球「緊急使用清單」，是世衛組織認證的安全有效的高質量疫苗。截至5月10日，大陸累計報告接種新冠病毒疫苗3.32億次。

朱鳳蓮稱，大陸高度重視台胞的生命健康安全。對在大陸常住台胞，無論是大陸新冠病毒疫苗緊急使用階段還是附條件上市後的接種安排上，均對台胞一視同仁，同等對待。