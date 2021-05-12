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閩台「便捷通道」突喊卡 陸：台逾10例本土確診考量

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（國台辦官網）
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（國台辦官網）

福建省4月29日發布台胞來閩入境檢疫「便捷通道」試點工作公告，但是5月8日暫停實施。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（12）日表示，台灣如連續14天內發生10例以上本土確診病例，將暫停「便捷通道」措施。

朱鳳蓮上午在國台辦例行記者會回應稱，開展台胞來閩檢疫「便捷通道」試點工作，出發點是在疫情防控常態化形勢下，基於閩台交往的實際情況和需要，為台胞急需來閩工作、商務交流等提供便利，服務在閩台胞正常生產生活。有關工作方案經過各有關方面的認真研究和科學評估，認為必要和可行。

針對暫停實施試點工作的原因，朱鳳蓮表示，福建省有關方面已作說明。根據「便捷通道」試點工作方案動態管理要求，台灣如連續14天內發生10例以上本土確診病例，暫停對台灣地區全域「便捷通道」措施。

在福建省4月29日發布台胞來閩檢疫「便捷通道」公告後，台灣地區出現多起本土確診病例，4月30日至5月7日台灣地區新增十幾例。因此，福建省有關方面5月8日按照動態管理要求，發布公告決定調整試點工作安排。

福建 朱鳳蓮

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