聽新聞
test
0:00 / 0:00
閩台「便捷通道」突喊卡 陸：台逾10例本土確診考量
福建省4月29日發布台胞來閩入境檢疫「便捷通道」試點工作公告，但是5月8日暫停實施。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（12）日表示，台灣如連續14天內發生10例以上本土確診病例，將暫停「便捷通道」措施。
朱鳳蓮上午在國台辦例行記者會回應稱，開展台胞來閩檢疫「便捷通道」試點工作，出發點是在疫情防控常態化形勢下，基於閩台交往的實際情況和需要，為台胞急需來閩工作、商務交流等提供便利，服務在閩台胞正常生產生活。有關工作方案經過各有關方面的認真研究和科學評估，認為必要和可行。
針對暫停實施試點工作的原因，朱鳳蓮表示，福建省有關方面已作說明。根據「便捷通道」試點工作方案動態管理要求，台灣如連續14天內發生10例以上本土確診病例，暫停對台灣地區全域「便捷通道」措施。
在福建省4月29日發布台胞來閩檢疫「便捷通道」公告後，台灣地區出現多起本土確診病例，4月30日至5月7日台灣地區新增十幾例。因此，福建省有關方面5月8日按照動態管理要求，發布公告決定調整試點工作安排。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言