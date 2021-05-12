快訊

今本土暴增16例確診！創歷史單日新高 1例來源調查中

直播／新增16例本土案例！ 指揮中心說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸方指吳釗燮謀「獨」言論 國台辦：依法終身追責

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
外交部長吳釗燮。本報系資料照
外交部長吳釗燮。本報系資料照

針對近期外交部長吳釗燮涉兩岸言論，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天在國台辦記者會上稱，大陸將採取一切必要措施予以嚴懲，「依法終身追責」。

澳洲金融時報日前刊登吳釗燮專訪，吳表示，中國似乎在準備向台灣發動最後攻擊（final assault），雖然中國不會立即入侵台灣，但軍事對峙確實存在。

國台辦上午舉行例行記者會，有陸媒問：近日國台辦連續點名吳釗燮的謀「獨」言論，有輿論猜測，吳釗燮已被大陸列入「台獨頑固分子」清單，是否可以證實？

朱鳳蓮回答稱，堅決打擊「台獨」頑固分子，制止「台獨」分裂行徑，是維護兩岸關係和平發展的應有之義和必要條件。

她並稱，吳釗燮一再狂妄進行「台獨」挑釁，惡意詆毀大陸，煽動兩岸對立，嚴重危害台海和平穩定，嚴重損害兩岸同胞共同利益。對這類「台獨」頑固分子，大陸將採取一切必要措施予以嚴懲，「依法終身追責」。

吳釗燮 台獨 國台辦

延伸閱讀

台盼澳協助抵御中國攻擊 澳總理：捍衛區域自由

吳釗燮接受澳媒專訪：「中國似準備對台最後攻擊」

藍委踢館外交部 吳釗燮允努力讓謝長廷這會期備詢

影／國民黨立院黨團：謝長廷不是不能 而是不想返台

相關新聞

李克強：加大支持「坐冷板凳、十年磨一劍」基礎研究

近年美國對中國大陸進行高科技產業「卡脖子」制裁，衝擊中國大陸經濟和科技發展，主因仍是中國大陸基礎研究落後於歐美國家。中國大陸國務院總...

22年新高！港公屋輪候時間飆升至5.8年 單身長者排3.6年才能上樓

香港房屋委員會昨日公布，截至今年3月底，公屋輪候冊一般申請者的平均輪候時間為5.8年，較上一季即去年12月底，上升0.1...

MSCI最新調整 5檔科創板股票首次入列

國際指數編制公司MSCI今（12）日公布2021年5月的指數季度調整結果，調整結果將於5月27日收盤後生效。其中，五檔科...

中共建黨百年邀台人士？陸：交流是大勢、活動積極準備

今年七一是中共建黨百年，6月可能舉行海峽論壇，近日傳出大陸方面擬邀請國民黨參加有關活動，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，...

恢復小三通？陸：疫情防控常態化 盼正常來往

台灣多個民間團體日前要求恢復兩岸「小三通」，對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（12）日表示，兩岸要交流合作、發展是主流民意...

台海如何避戰？ 陸國台辦：放棄台獨

經濟學人日前報導指出，台灣是世界上最危險的地區，對於大陸方面有無想過如何在台海避戰？大陸國台辦發言人朱鳳蓮今表示，要避免...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。