陸方指吳釗燮謀「獨」言論 國台辦：依法終身追責

針對近期外交部長吳釗燮涉兩岸言論，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天在國台辦記者會上稱，大陸將採取一切必要措施予以嚴懲，「依法終身追責」。

澳洲金融時報日前刊登吳釗燮專訪，吳表示，中國似乎在準備向台灣發動最後攻擊（final assault），雖然中國不會立即入侵台灣，但軍事對峙確實存在。

國台辦上午舉行例行記者會，有陸媒問：近日國台辦連續點名吳釗燮的謀「獨」言論，有輿論猜測，吳釗燮已被大陸列入「台獨頑固分子」清單，是否可以證實？

朱鳳蓮回答稱，堅決打擊「台獨」頑固分子，制止「台獨」分裂行徑，是維護兩岸關係和平發展的應有之義和必要條件。

她並稱，吳釗燮一再狂妄進行「台獨」挑釁，惡意詆毀大陸，煽動兩岸對立，嚴重危害台海和平穩定，嚴重損害兩岸同胞共同利益。對這類「台獨」頑固分子，大陸將採取一切必要措施予以嚴懲，「依法終身追責」。