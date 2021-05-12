比亞迪：將分拆旗下半導體業務上市

大陸汽車品牌大廠比亞迪昨（11）日公告，公司擬將控股子公司比亞迪半導體分拆至深交所創業板上市。今（12）日股價開盤漲1.4%。

科創板日報報導，公告，比亞迪半導體2020年股權期權激勵計畫已獲董事會批准。自去年4月宣布重組更名、計畫拆分上市並陸續引入戰投以來，比亞迪半導體以迅猛之勢登台，屢獲機構調研詢問，但外界仍知之甚少。

比亞迪半導體總經理陳剛表示，外界對比亞迪有一定的了解，知道公司做汽車做電池，但是投入做半導體，外界也是這兩年才知道。

比亞迪半導體成立於2004年，主營業務為功率半導體、智能控制IC、智能傳感器及光電半導體的研發、生產及銷售，旗下共有寧波半導體、節能科技、長沙半導體三家子公司，最新一輪融資顯示其估值已超過人民幣百億，公司由比亞迪控股72.3%。

主要產品方面，在汽車領域，比亞迪半導體已率先製造並批量生產IGBT、SiC MOSFET、IPM、MCU、CMOS圖像傳感器、電磁及壓力傳感器、LED光源、車載LED顯示等多種車規級半導體產品。

未來，比亞迪半導體將以車規級半導體為核心，同步推動工業、家電、新能源、消費電子等領域的半導體業務發展，致力於成為高效、智能、集成的新型半導體供應商。

比亞迪主要從事新能源汽車及傳統燃油汽車在內的汽車業務、手機部件及組裝業務、二次充電電池及光伏業務，並正積極拓展城市軌道交通業務領域，而比亞迪半導體主營功率半導體、智能控制 IC、智能傳感器及光電半導體。