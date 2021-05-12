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比亞迪：將分拆旗下半導體業務上市

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸汽車品牌大廠比亞迪擬將子公司比亞迪半導體分拆至深交所創業板上市。新浪網
大陸汽車品牌大廠比亞迪擬將子公司比亞迪半導體分拆至深交所創業板上市。新浪網

大陸汽車品牌大廠比亞迪昨（11）日公告，公司擬將控股子公司比亞迪半導體分拆至深交所創業板上市。今（12）日股價開盤漲1.4%。

科創板日報報導，公告，比亞迪半導體2020年股權期權激勵計畫已獲董事會批准。自去年4月宣布重組更名、計畫拆分上市並陸續引入戰投以來，比亞迪半導體以迅猛之勢登台，屢獲機構調研詢問，但外界仍知之甚少。

比亞迪半導體總經理陳剛表示，外界對比亞迪有一定的了解，知道公司做汽車做電池，但是投入做半導體，外界也是這兩年才知道。

比亞迪半導體成立於2004年，主營業務為功率半導體、智能控制IC、智能傳感器及光電半導體的研發、生產及銷售，旗下共有寧波半導體、節能科技、長沙半導體三家子公司，最新一輪融資顯示其估值已超過人民幣百億，公司由比亞迪控股72.3%。

主要產品方面，在汽車領域，比亞迪半導體已率先製造並批量生產IGBT、SiC MOSFET、IPM、MCU、CMOS圖像傳感器、電磁及壓力傳感器、LED光源、車載LED顯示等多種車規級半導體產品。

未來，比亞迪半導體將以車規級半導體為核心，同步推動工業、家電、新能源、消費電子等領域的半導體業務發展，致力於成為高效、智能、集成的新型半導體供應商。

比亞迪主要從事新能源汽車及傳統燃油汽車在內的汽車業務、手機部件及組裝業務、二次充電電池及光伏業務，並正積極拓展城市軌道交通業務領域，而比亞迪半導體主營功率半導體、智能控制 IC、智能傳感器及光電半導體。

半導體 人民幣 品牌

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